Line-up do The Town 2025 tem Green Day, Sex Pistols e mais; veja lista

Festival The Town será no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo / Crédito: Divulgação/The Town

O festival The Town 2025, que será realizado nos primeiros dias de setembro do próximo ano, revelou nessa terça-feira, 3, os novos nomes que compõem o line-up. Entre as atrações confirmadas para o evento paulistano, estão nomes do rock, como Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Pitty, com apresentações previstas para o dia 7 de setembro de 2025.

A cantora Katy Perry, que será uma das atrações principais do festival, foi a primeira headliner anunciada, com show marcado para o dia 14 de setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento ocorrerá durante os dois primeiros fins de semana de setembro de 2025 (dias 6, 7, 12, 13 e 14), na Cidade da Música montada no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul de São Paulo.



Veja os artistas confirmados até agora por dia do The Town 2025

O festival divulgou, até o momento, algumas atrações da primeira sexta-feira de shows e a atração principal do último dia de festa. Confira: Dia 7 de setembro (07/09) Green Day



Sex Pistols



Iggy Pop



Pitty

Dia 14 de setembro (14/09) Katy Perry

The Town Card: como garantir seu ingresso

A página oficial do evento também confirmou a data de início das vendas do The Town Card, passe que dá direito a um ingresso para o evento. No dia 20 de fevereiro, os fãs poderão garantir o seu Card, que corresponde a um ingresso de gramado. Uma semana antes, em 13 de fevereiro, acontece a pré-vinda exclusiva para clientes The Town Club.