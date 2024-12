The Town anuncia shows do Green Day, Sex Pistols e Pitty em 2025

The Town acontece em São Paulo nos dois primeiros finais de semana de setembro de 2025 e reúne atrações omo Pitty, Sex Pistols e Green Day

Marcado para acontecer nos dois primeiros fins de semana de setembro de 2025, na Cidade da Música, em São Paulo, o The Town 2025 anunciou Sex Pistols, Green Day, Iggy Pop e Pitty n o line-up do dia 7 setembro (domingo).

Quando acontece o The Town 2025?

O The Town 2025 acontecerá em dois fins de semana de setembro, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14. O local se mantém o mesmo da primeira edição: no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, em uma estrutura nomeada de Cidade da Música. No ano anterior, também vieram ao Brasil para o festival nomes como Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone, Maroon 5 e Foo Fighters.

The Town 2025