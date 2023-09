Espaço de tatuagem faz sucesso entre público vip do The Town

Tatuadores fizeram sucesso entre membros do público vip do The Town. Saiba as possibilidades de desenho

Perto do palco New Dance Order, um espaço de flash tattoo fez sucesso no festival The Town entre o público vip, que pagou entre R$ 1.199 e R$ 9.999 para acessar o lounge do evento, uma área privativa para membros do The Town Club.

Alguns tatuadores foram convidados para realizar seu trabalho de forma gratuita no público do festival. Entre as possibilidades de desenho estavam: silhueta dos palcos, desenho do circuito do Autódromo de Interlagos e até a logo do festival, além de símbolos que remetem aos grandes nomes da festa, como Bruno Mars, Foo Fighters e Racionais MC's.

"Estou achando incrível, sempre tive vontade de participar de um grande festival. Conhece bastante gente, se diverte, é uma vibe legal", disse a tatuadora Nicole Lemos em entrevista ao G1. A profissional faz tatuagem há apenas nove meses e revelou que fez mais de 50 desenhos por dia, no sábado, 10, e no domingo, 3.