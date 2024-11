Com segunda edição marcada para acontecer em setembro de 2025, o The Town anunciou a primeira atração do festival, a cantora Katy Perry

A cantora Katy Perry é a primeira atração anunciada do The Town 2025. Ela foi confirmada nesta terça-feira, 12, pelas redes sociais do festival, como uma das headliners da segunda edição do evento, com show marcado para o dia 14 de setembro.

A apresentação da norte-americana no evento estava sendo especulada na internet desde segunda-feira, 11, após o anúncio das datas da “The Lifetimes Tour”, turnê relacionada ao seu novo álbum. Os shows divulgados acontecerão em duas cidades da América do Sul, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, em setembro.