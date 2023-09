Seu Jorge mostra encontro com Bruno Mars no The Town: 'Resenha'

Bruno Mars e Seu Jorge se encontram no The Town após 10 anos

A primeira edição do The Town segue rendendo surpresas musicais e grandes encontros entre os artistas. Nesta sexta-feira, 8, Seu Jorge compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto com o músico Bruno Mars.

“Bruno, my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha”, escreveu o artista brasileiro. Seu Jorge relembrou que, há 10 anos, ele e Bruno se apresentaram em um mesmo festival de música, porém não tiveram a chance de se conhecer pessoalmente.

“Depois de uma década, quis o destino que a gente se encontrasse novamente e aqui no Brasil”, disse. Ambos os músicos se apresentaram no festival ocorrido no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no domingo, 3.