Brasileiro corta cabelos de Adam Levine antes de show no The Town

Barbeiro Felipe Galdino cortou o cabelo e aparou a barba de Adam Levine, do Maroon 5 , antes do show no The Town Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos shows mais aguardados na segunda semana do The Town, a apresentação do Maroon 5 foi especial não apenas para os fãs da banda norte-americana. Felipe Galdino, barbeiro que trabalhava em um dos espaços da área vip do festival recebeu a missão de cortar os cabelos de Adam Levine, o vocalista da banda. “O produtor me pediu para ir ao camarim e ele (Adam) estava lá”, disse em entrevista ao G1, detalhando que o pedido foi urgente e foi ao encontro do artista pois Baiano, o dono da barbearia, ia sair para jantar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Felipe revelou que o músico solicitou que ele fizesse um corte degradê e aproveitou para “mexer” na barba do dono da voz de “She Will be Loved”, “Sugar”, “Moves Like Jagger” e outros sucessos do pop. “Ele disse que tinha um redemoinho em uma parte mais embaixo dos cabelos, mas que não era para cortar porque queria deixar crescer”, conta.

No Instagram, Felipe compartilhou uma foto com Adam Levine e agradeceu o cantor pela “oportunidade” de cortar os cabelos e a barba: “Ontem pela manhã brinquei que cortaria o cabelo dele e adivinha. Antes de subir ao palco tive a honra de realizar esse sonho, fui chamado para ir ao camarim deixar o homem na régua antes do show, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que isso viraria realidade!”.

LEIA TAMBÉM | Banda de Bruno Mars toca 'Evidências' e Chitãozinho e Xororó reagem Adam Levine homenageia fã brasileiro ao reconhecê-lo em show O cantor Adam Levine, vocalista da banda americana Maroon 5, tornou a noite do dia 1º de abril ainda mais especial para um fã brasileiro que assistia ao show do grupo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Durante um intervalo entre músicas, o artista chamou a atenção para o designer gráfico Renato Bodeman ao lembrar de sua presença em outras apresentações e, de quebra, garantiu entrada gratuita a ele nos próximos concertos. “Você, meu amigo! Eu quero falar deste homem aqui. Você deve ser o maior fã da banda que eu já vi em toda a minha vida. Aqui estão os motivos: ele senta no mesmo lugar, com a mesma camiseta - que espero que tenha lavado -, dançando e cantando com a maior paixão que eu já vi em um longo tempo", disse Levine. Um fã brasileiro do Maroon 5 foi reconhecido pelo Adam Levine e ganhou entrada para todos os shows da banda em Las Vegas pic.twitter.com/5OUsnmzsFW — Tracklist (@tracklist) April 2, 2023