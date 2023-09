Post Malone canta com fã em The Town; jovem é amigo de Marcelo Sangalo e cunhado de Sasha

No último sábado, 2, a banda Post Malone cantou no palco do festival The Town, em São Paulo. Na ocasião, o público foi surpreendido com a participação de um fã no show, que tocou violão junto com a banda.

Durante o show, Daniel Figueiredo segurava uma faixa pedindo para dividir o palco com o cantor, momento que sempre acontece nos shows de Post Malone. Quem segurava a faixa junto com Daniel era Marcelo Candy, primogênito de Ivete Sangalo.

Depois que tudo deu certo, Daniel contou que o último sábado foi "o melhor dia" de sua vida. "Você mudou minha vida", escreveu o rapaz.