Simpatias de São João carregam tradição e nostalgia; veja 5 delas

Simpatias de São João são parte tradicional dos festejos juninos

O mês de junho no Ceará - e no Nordeste - marca um período de efervescência cultural, seja nas festas de São João, ou na culinária junina típica. A maioria das tradições desta época do ano se origina da religião católica, que celebra os santos São Pedro, Santo Antônio e São João. Dentre elas, estão as simpatias, em especial voltada aos santos. Em Barbalha, município do Cariri cearense, devotos de São João buscam tocar ou sentar no tronco do Pau da Bandeira, atração da festa homônima, como simpatia para casar ou encontrar um amor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As simpatias são “rituais baseados em superstições, e crenças muito antigas, que foram respaldados pela tradição”, como afirma Stélio Torquato, professor Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador sobre cultura popular. Simpatias de São João: práticas relacionadas com mais de uma crença As simpatias se referem à religiosidade popular, e muitas delas “são antiquíssimas”, sendo difícil definir com precisão como teria começado. Também é possível perceber que elas se originaram da mistura de rituais cristãos com práticas profanas. “Muitas delas são antiquíssimas, remontando a práticas próprias a religiões anteriores ao Cristianismo, as quais permaneceram mesmo após os povos serem cristianizados, ou seja, práticas pagãs terminaram sendo assimiladas pelo Cristianismo”, explica Torquato.

Mesmo quem não é adepto aos costumes teve algum contato, seja por sua própria experiência ou por ouvir de parentes como eram realizados. É como relata o aposentado José Crisóstomo, de 74 anos, ao relembrar as festas juninas de sua juventude. “(As festas juninas) eram em umas casas de taipa, com uma grande fogueira e cheia de bandeirinhas nas paredes”, afirma. Sobre a realização de simpatias, Crisóstomo relembra que a maioria que ele presenciava eram relacionadas com casamento, que as moças costumavam fazer para se casar.