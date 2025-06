Fé, tradição e alegria marcam abertura da 97ª Festa do Pau da Bandeira

Barbalha celebrou o início da Festa do Pau da Bandeira de 2025 com muita fé e alegria; milhares acompanharam o cortejo e hasteamento do tronco de jatobá considerado milagreiro

O evento não apenas celebra o padroeiro da cidade, mas também marca o início dos festejos juninos no Ceará. O ponto alto do primeiro dia de festa, que se estenderá até 13 de junho, dia de Santo Antônio, foi o emocionante carregamento do Pau da Bandeira.

O Cariri cearense vivenciou neste domingo, 1º, o vibrante início da 97ª edição da Festa de Santo Antônio, a tradicional Festa do Pau da Bandeira. Realizada desde 1928, a celebração é considerada Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira há uma década, quando foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) .

O percurso de aproximadamente 6 quilômetros partiu do Sítio Roncador e culminou no Centro Histórico de Barbalha , por volta das 18h30min.

Permanecendo em repouso na chamada "cama do pau", no Sítio Roncador, até o dia da procissão, o Pau da Bandeira foi conduzido por mais de 300 pessoas em um sistema de revezamento.

Um imponente tronco de jatobá com 23 metros de comprimento foi escolhido e cortado no Sítio Flores com quinze dias de antecedência.

Durante o árduo trajeto, realizado entre o início da manhã e o fim da tarde, devotos e visitantes buscaram tocar ou sentar no tronco, seguindo as simpatias populares para encontrar um grande amor ou casar.

Durante a missa de abertura, o padre Cícero José, da diocese do Crato, aproveitou o espaço para afirmar a importância do momento para estabelecer uma conexão com o povo.

O evento contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), secretários de governo, além de parlamentares e outras lideranças políticas. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão e o ministro da Educação, Camilo Santana também estavam em Barbalha.

Tiago Rodrigues, carregador do Pau da Bandeira há 23 anos, falou com emoção do momento. "É algo muito importante, uma tradição que todo ano estou acompanhando. É um evento religioso , é uma festa e é muito organizada", disse.

Além da base governista, Carmelo Neto (PL), deputado estadual e presidente do PL Ceará, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio - que tem se aproximado do grupo bolsonarista -, estiveram presentes no evento.

O religioso afirmou que é importante para as pessoas que estão no poder estarem presentes na região, especialmente nesses momentos festivos. Nas palavras dele, o gesto pode "revigorar o povo" e fazer com que as autoridades possam ouvir a população.

Nas redes sociais, influenciadores e artistas convidados pelo ator Max Peterson foram responsáveis por grande movimentação.

Max convocou cerca de dez pessoas, incluindo a ex-BBB Eva Pacheco, o apresentador Zeca Camargo e a atriz Chandelly Braz para acompanhar os festejos juninos no Cariri.

"A Festa do Pau da Bandeira é a Disneylândia do forró, são três festas em uma. Ela dá início aos festejos juninos do Ceará. Deixamos a festa para o final do roteiro para as pessoas saírem do Cariri no êxtase", disse Max Peterson em um story do Instagram.

Agora, depois do hasteamento do mastro, a comunidade católica da cidade organiza a “Trezena”. Durante o ciclo de orações, a imagem do santo peregrina por diversas casas da cidade durante os 13 dias que separam o hasteamento do Pau da Festa de Santo Antônio.

Com informações dos repórteres Yago Pontes e Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri