Mastruz com Leite homenageia Luiz Gonzaga em álbum de São João

Pioneira do forró eletrônico, banda Mastuz Com Leite lança EP especial de São João que homenageia Luiz Gonzaga

Reconhecido como um dos grupos de forró mais tradicionais do Nordeste e considerado o pioneiro do forró eletrônico, o Mastruz com Leite traz uma novidade especial para o São João deste ano.

Com quase 50 álbuns, entre coletâneas e EPs, lançados desde sua fundação, em 1990, o grupo cearense lança “Mastruz Canta Luiz Gonzaga”, novo trabalho em que homenageia as canções do eterno Rei do Baião.