Festas juninas: bolo de Santo Antônio é arrematado por R$ 50 mil, em Quixeramobim

Edição 2025 da festa de Santo Antônio, em Quixeramobim, marca o aguardado momento do leilão do bolo na virada desse sábado, 7, para este domingo, 8

A tradicional festa anual de Santo Antônio , em Quixeramobim — padroeiro do munícipio localizado a 212,24 km de distância de Fortaleza — realizou mais um momento clássico para os fiéis: o leilão do bolo do santo católico. O arremate foi feito por R$ 50 mil , por Ioneide e Ronildo, na virada desse sábado, 7, para este domingo, 8.

Apesar de impressionante, o valor ainda é inferior ao alcançado em 2024, quando a prenda foi adquirida por R$ 50.100,00 pelo advogado Delano Cruz. As informações são do Sistema Maior de Comunicação.

A comemoração religiosa iniciou-se no dia 31 de maio, com o hasteamento da bandeira e a celebração da primeira trezena. O evento segue até esta sexta-feira, 13.



Além disso, a paróquia do munícipio celebra o ano jubilar pelos 270 anos de fundação da Igreja Matriz de Santo Antônio, no Centro. Ao lado, ainda reúne o parque de diversão e as comidas típicas juninas no conhecido "Barracão".