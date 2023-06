Dia de Santo Antônio: história do santo casamenteiro; conheça

Dia 13 de junho comemora-se o dia de Santo Antônio, um dos santos mais queridos do Nordeste; conheça mais sobre a história do símbolo casamenteiro

Santo Antônio ou Fernando Antônio Bulhões, nome de batismo, nasceu em 15 de agosto do ano de 1195 (ano aproximado) em Lisboa, Portugal. Era filho único de Martinho Bulhões e Tereza Taveira, uma família católica com boas condições financeiras.

De acordo com a obra, “Santo Antônio, o humilde pregador que se tornou santo do mundo inteiro”, por influência da mãe e por ter nascido na data de Assunção de Nossa Senhora, sempre foi devoto da mãe de Jesus. Conta-se que ainda bebê, Santo Antônio já louvava com cânticos para Nossa Senhora.

Festa de Santo Antônio 2023: VEJA as paróquias que celebram a festa do santo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi em uma escola anexa à uma Catedral que Fernando Bulhões que iniciou seus estudos. O rapaz desde novo já sentia vontade de ser padre, o que era contrariado pelo seu pai. No entanto, entre os 15 e 19 anos, ele entrou no mosteiro São Vicente de Fora, em Lisboa.



Os anos no convento não foram pacíficos para Santo Antônio, já que ele recebia visitas constantes de seus familiares e amigos.

Após dois anos, ele pediu transferência para o mosteiro Agostiniano, chamado Santa Cruz, localizado em Coimbra. Foi neste outro convento que o santo estudou teologia e filosofia, e se ordenou padre.

Dia de Santo Antônio: 2 simpatias para atrair um amor; CONFIRA



Em Coimbra, o padre conheceu freis franciscanos que estavam de passagem rumo à África e se hospedaram no mosteiro. Fernando se sentiu tocado pela simplicidade e pelo fervor dos seguidores de Francisco de Assis.

Assim, o padre mudou seu nome para Antônio em homenagem ao Santo Antão, considerado o pai dos monges, e decidiu entrar para a Ordem Franciscana, tornando-se o Frei Antônio.

Frei Antônio e seus novos colegas foram juntos para Marrocos, na África. Porém, depois de pouco tempo na nova cidade, Antônio contraiu uma febre que o fez retornar para casa.

O navio que deveria levá-lo para Portugal foi arrastado pelos os ventos para Sicília, na Itália. Após desembarcar na nova terra, o Frei se dirigiu para Assis com o intuito de participar do Capítulo Geral da Ordem com o fundador São Francisco de Assis. Os dois santos se conheceram pessoalmente nesta reunião.

Santo Antônio saiu pregando de cidade em cidade, até chegar em Pádua, na Itália. Era considerado um ótimo pregador e converteu várias pessoas com suas palavras e orações. A sua dedicação para os humildes fez ele ser intitulado como “O pai dos pobres".

O santo morreu em 13 de junho de 1231, de hidropisia maligna, no convento de Santa Maria de Arcella, nas proximidades de Pádua, Itália. A canonização de Santo Antônio foi a mais rápida de toda a história, sendo aceita pelo Papa Gregório IX em menos de um ano após seus falecimento.

Distribuição de pães e cestas básicas encerra os festejos de Santo Antônio em Fortaleza; VEJA



Dia de Santo Antônio: como surgiu a fama de “Santo casamenteiro”

Além de ser considerado um dos santos mais populares do mundo, Santo Antônio tem fama de casamenteiro. O pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Fortaleza, padre Francisco Ivan de Souza, explicou de onde surgiu esta reputação do Santo.

De acordo com o padre Ivan, Santo Antônio em sua trajetória escutava bastante os casais e ajudava as jovens pobres e solteiras com os seus dotes, já que naquela época uma mulher só se casava se tivesse um dote para oferecer.

Além disso, começou a se expandir várias histórias de mulheres que pediam um parceiro para um determinado santo e que conseguiam depois de um tempo. Dessa forma, sua fama foi construída e expandida com o passar dos anos.