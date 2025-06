Pratinho junino no Ceará: o que não pode faltar e onde encontrar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na edição do dia 30 de maio do programa Pause, do jornalista Clóvis Holanda, foram entrevistados Silvia Vasconcelos, responsável pela confeitaria Doce Gula, e Leo Gondim, professor do curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os chefs compartilharam um pouco dessa história, reforçando o papel cultural e social que o pratinho desempenha no imaginário popular do Ceará. Saiba mais a seguir.

Pratinho: uma história nascida nas calçadas e nas festinhas de bairro

“O pratinho é do Ceará. Ele surgiu das festas de São João, das festinhas de casa e dos aniversários. Era a comida quente que vinha no final da celebração”, relembra o Leo Gondim, professor da UFC e pesquisador da cultura alimentar cearense.