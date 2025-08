Conheça 6 marcas autorais de criadores cearenses

Qualidade e significados: criativos locais traduzem a personalidade em roupas e acessórios. O Guia V&A te apresenta marcas do Ceará

Uma roupa que carrega uma estampa que enaltece a cultura do Estado ou um bordado que pode ter transformado uma trajetória, cada peça tem uma história.

O Ceará é um estado com uma presença forte de marcas autorais ou com projetos sociais por trás, que entregam produtos de qualidade, conceito bem elaborado e entrelaçado a significados pensados por seus criadores.

A Vai Maria vem de um projeto social voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, no qual é ensinado sobre costura, modelagem e moda. A última coleção foi com a Catarina Mina.

Mochilas, baguettes, bonés e muito mais. A Tanto Faz aposta em produtos com estampas divertidas ou em cores lisas. Além de qualidade, a marca também destina parte do lucro a ajudar animais em situação de rua.

O Guia Vida & Arte montou uma lista com marcas que valem a pena conhecer, passeando entre a moda autoral e a social. Confira:

3. Zé Filho

Zé Filho trabalha com estampas que valorizam aspectos culturais do estado, como a coleção Caju. No site é possível encontrar camisetas, bandeiras e pôsteres para decoração e até cadernetas.

Onde: rua Afonso Celso, 196 - Aldeota

Mais informações: @zefilho / (85) 99926 1068

4. Bruno Olly

O estilista cearense Bruno Olly Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Autoral e streetwear, Bruno Olly foge da etiqueta básica e entrega roupas feitas sob demanda para os clientes interessados nas peças. A aposta é em cores fortes, como o vermelho, e tecidos como o jeans e o couro.