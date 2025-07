O que fazer no Centro de Fortaleza? Saiba 6 locais para explorar

Imagem de apoio ilustrativo. Comércio ambulante no entorno da Catedral e do Mercado Central de Fortaleza (CE) / Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

A Beira Mar é como o carro-chefe do turismo de Fortaleza, mas você já conheceu e explorou o Centro da Capital? Apesar da forte ligação com atividades econômicas, o bairro também conta com pontos históricos, por exemplo, para serem desvendados.

Uma parada numa loja, seguindo para uma programação cultural em um equipamento e depois uma pausa para a refeição — o Centro oferece programação completa para um dia de passeio.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Guia Vida&Arte separou alguns locais para conhecer em uma primeira visita exploratória pelo Centro fortalezense. Veja: 6 locais para explorar no Centro da Cidade 1. Centro Cultural Banco do Nordeste O Centro Cultural Banco do Nordeste oferece diversas programações culturais gratuitas ao longo do dia. São espetáculos musicais, teatrais ou de dança; shows de humor, oficinas educativas e até partidas de jogos de mesa. Onde: rua Conde d'Eu, 560 — Centro



rua Conde d'Eu, 560 — Centro Mais informações: @ccbnb_fortaleza | (85) 3209 5300 2. Catedral de Fortaleza A Catedral de Fortaleza é como o coração do Centro, surgindo em meio à agitação com uma arquitetura que memora as catedrais góticas europeias. Visitá-la é conhecer uma das fés que habita o solo da Cidade e se deslumbrar com os belos vitrais e decoração sagrada.

Onde: rua Sobral — Centro

rua Sobral — Centro Mais informações: @catedralfor | (85) 3231 4196 3. Centro de Turismo do Ceará O Centro de Turismo do Ceará é o primeiro equipamento do Estado voltado para visitantes. Antiga Cadeia Pública de Fortaleza, reúne hoje produtos artesanais, com destaque para a renda e comidas típicas.

Onde: rua Senador Pompeu, 350 - Centro

rua Senador Pompeu, 350 - Centro Mais informações: @centrodeturismodoceara Leia mais Guia Vida & Arte: moradores revelam múltiplos roteiros por Fortaleza Sobre o assunto Guia Vida & Arte: moradores revelam múltiplos roteiros por Fortaleza 4. Mercado Central Em busca de lembrancinhas? As mais de 600 lojas do Mercado Central prometem agradar diferentes gostos e estilos. São peças de artesanato, seja acessórios ou decoração, roupas, petiscos ou especiarias da terra. Onde: av. Alberto Nepomuceno, 199 — Centro

av. Alberto Nepomuceno, 199 — Centro Mais informações: @mercadocentraldefortaleza | (85) 3454 8586 5. Museu da Indústria Conheça as histórias do café e da eletricidade no Museu da Indústria, em um belo prédio tombado. O equipamento conta com visitas guiadas em dias marcados, incluindo também o Museu Ferroviário.