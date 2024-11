Guia Vida&Arte CasaCor: quatro designers cearenses para conhecer

Camila Fiuza apresenta sua cadeira Bilro, feita com madeira de tauari e renda de bilro. Suas criações estão entre os móveis expostos na 26ª CasaCor Ceará Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Puxe uma cadeira, passe um café e aproveite a leitura. As cadeiras e poltronas podem unir sustentabilidade, "cearensidade", ergonomia e conforto. Conheça um pouco mais desses itens presentes em todo lar, mas que na CasaCor têm sempre um destaque, afinal, vão além de simples mobiliários.



Camila Fiúza Camila Fiúza é arquiteta e sempre acrescentava aos seus projetos peças autorais. Sua avó Ignez Fiuza é inspiração de vida, de trabalho e de criações. Foi a pandemia da Covid-19 que deu força e coragem à Camila de explorar o seu lado designer de mobiliário. Segundo ela, são as peças soltas, assinadas, que lhe dão alegria. Baseada nos pilares funcionalidade e beleza, ela apresenta criações que resgatam memórias e que caem no regionalismo. As heranças da avó deram origem à cadeira Bilro, projeto regional, de identidade brasileira. A arquiteta cearense Camila Fiuza junto de sua cadeira Bilro Crédito: Reprodução/Instagram @camilafiuzaa

A renda de bilro é feita com linha de crochê pela artesã Maria Neurisvanda Silva Costa, na varanda de sua casa, perto dos filhos e sentindo a brisa da praia da Caponga. O processo todo, herança de família, leva aproximadamente uma semana para ser concluído. A cadeira é de madeira de tauari, certificada, com uso de torno, corte a laser e verniz à base d'água. Na CasaCor, Camila apresenta mais duas cadeiras, a IG, em homenagem à avó, produzida pela Arvo, indústria de Marco. “Com pegada artística, é uma releitura de uma cadeira que a minha avó desenhou para o restaurante que ela tinha na Praia de Iracema”, descreve. A outra é a cadeira Tear, em parceria com a Rônega.

Valter Costa Lima Valter Costa Lima é arquiteto por formação, designer de mobiliário por paixão. Sócio da d.Propósito, de São Paulo, galeria baseada no apoio às causas sociais e ambientais. Criado pelo arquiteto cearense Valter Costa Lima, a cadeira Aratu foi uma das peças apresentadas durante a SP-Arte 2023 Crédito: Divulgação/ Tetu Design "Eu gosto muito de fazer cadeira. O design mobiliário é um desafio. Existem muitas cadeiras no mundo e elas precisam ser extremamente confortáveis, a ergonomia tem que estar presente", conta.

Ele segue: "E juntar o design para fazer uma coisa bonita, para ter materiais interessantes e ser algo que não seja mais do mesmo, é algo que me instiga a buscar essas soluções". Valter é o nome por trás de cadeiras como Aratu, Uçá e Aruanã. Apreciador do mobiliário brasileiro, diz se encontrar no design contemporâneo, nas suas possibilidades. A infância e vivências em cidades de interior e praianas, sempre rodeado de artesãos, refletem, ora propositalmente, ora sem querer, em suas criações.