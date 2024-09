Guia V&A: conheça marcas cearenses que se destacam na moda nacional

Negropiche é destaque na moda autoral do Ceará Crédito: Ricardo Ribeiro/Divulgação

Além de assistir, comer e ler, a cultura cearense também pode ser vestida e sentida diretamente na pele por meio da moda autoral produzida no Estado. Com destaque para as peças feiras à mão, técnica conhecida como "handmade", e para a sustentabilidade, as peças produzidas aqui ganham espaço em todo o Brasil. VEJA TAMBÉM | Cearenses se destacam na moda nacional; conheça seis estilistas do Ceará É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, o Guia Vida&Arte te apresenta 17 marcas de moda cearense que possuem destaque no Brasil e no mundo:

Grão Criada por Renata Pinheiro, a marca Grão segue a tendência do slow fashion e propõe moda sustentável em suas produções. As peças da loja são inteiramente artesanais e de origem natural, com matérias-primas do Ceará. A sofisticação da Grão se dá pelo cuidado na produção e com o meio ambiente, pois todas as roupas são biodegradáveis e pigmentadas com plantas tintoriais da flora brasileira. Rede social: @grao.oficial



@grao.oficial Onde: Praia de Iracema e Praia Pontão do Iguape



Praia de Iracema e Praia Pontão do Iguape Contato: +34 611 73 31 50 Serena Soul Moda praia que vai à rua. A Serena Soul tem como ponto de partida de suas criações a liberdade feminina. Nas araras, diferentes modelos de biquínis, maiôs e saídas de praia, com tendências próprias e estilo atemporal.

Rede social: @serena.soul

@serena.soul Funcionamento: Segunda à sexta-feira - 10h às 18h / Sábado - 10h às 12h

Segunda à sexta-feira - 10h às 18h / Sábado - 10h às 12h Endereço: Monsenhor Catão, 1155 - loja 17 - Aldeota, Fortaleza



Monsenhor Catão, 1155 - loja 17 - Aldeota, Fortaleza Site: serenasoul.com.br Gonzalo Um respiro, uma pausa na correria do dia a dia, uma volta às raízes regionais. Gonzalo nasceu em Fortaleza, mas se comunica com todo o mundo com suas peças sem gênero de alfaiataria e trabalhos manuais. Rede social: @gonzalodoceara



@gonzalodoceara Site: gonzalodoceara.com Mariá Para trabalhar, ir à academia, curtir um show ou fazer aquela viagem inesquecível. A Mariá é uma marca autoral cearense de bolsas que aposta em design, qualidade e muita personalidade. As coleções, atemporais, são lançadas periodicamente, tendo como inspiração artistas cearenses ou tendências do universo da moda.

A última lançada pela marca foi em parceria com a artista plástica Azuhli. O ateliê e o escritório criativo estão localizados em um prédio histórico, no Centro de Fortaleza. Rede social: @euvoudemaria



@euvoudemaria Site: euvoudemaria.com.br CONFIRA TAMBÉM | Turismo no Ceará: onde comprar itens regionais para levar na mala Baba Com proposta bem criativa, leve e alto astral se faz a marca de moda cearense BABA, idealizada pelo publicitário e designer gráfico, Gabriel Baquit. As peças autorais têm pegada jovem e dão visibilidade a

artistas e comércios locais. As estampas e as modelagens são exclusivas.

Rede social: @insta.da.baba



@insta.da.baba Funcionamento: Todos os dias - 10h às 19h



Todos os dias - 10h às 19h Endereço: rua dos Tremembés, 100 - Praia de Iracema, Fortaleza

rua dos Tremembés, 100 - Praia de Iracema, Fortaleza Site: sitedababa.com.br Negropiche Com loja física na Praia de Iracema, a cearense Negro Piche usa a moda para dialogar com importantes questões sociais, como raça e gênero. Indo além de estilo, as roupas performam personalidade e

conforto, apostando na viscose como matéria-prima. Rede social: @negropiche



@negropiche Endereço: Rua dos tabajaras, 601 - loja 03 - Praia de Iracema, Fortaleza



Rua dos tabajaras, 601 - loja 03 - Praia de Iracema, Fortaleza Funcionamento: Segunda a quinta-feira - 10h às 19h / Sexta-feira e sábado - 10h às 20h



Segunda a quinta-feira - 10h às 19h / Sexta-feira e sábado - 10h às 20h Site: negropiche.com.br Tropicana O charme e o toque rústico das bodegas emolduram as criações de Larissa Lopes, artesã responsável pelas peças da Tropicana. Os acessórios, coloridos e cheios de cearensidade, são feitos a partir de técnicas como crochê. As miçangas se transformam em brincos, pulseiras e colares. Rede social: @soutropicanaa



@soutropicanaa Endereço: R. dos Tabajaras 610 - Praia de Iracema, Fortaleza



Sau E quando menos é mais, muito mais? Nascida em Fortaleza e criada pelas estilistas Yasmim Nobre e Marina Bitu, a Sau une, com criatividade e atemporalidade, design e funcionalidade, corpo e vestuário.

Um forte símbolo das peças são as ondas e o oceano, sempre retratados nas coleções. Rede social: @sau.swim



@sau.swim Contato: (85) 99104 7302



(85) 99104 7302 Site: sauswim.com Rio de Jas Uma moda praia que foge do convencional. A marca mescla tipologias artesanais, identidade ousada, rendas, macramês e crochês na hora de criar suas peças. As coleções sempre trazem elementos rústicos, que remetem ao nordeste brasileiro, com ícones como o animal print, forte assinatura da marca.