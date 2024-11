Guia Vida&Arte CasaCor: design e artesanato para levar para casa

Na CasaCor 2024, é possível adquirir itens de design e artesanato na loja Raize-CE e em mais ambientes; conheça Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

De utensílios para casa a objetos de decoração, de roupas a acessórios como óculos e bolsas. Produtos autorais, em especial, os cearenses, também têm espaço na CasaCor Ceará. O Guia Vida&Arte selecionou uma lista pensada para quem gosta de levar itens diferentes para casa e de presentear pessoas queridas. Confira onde encontrá-los:



Entre nós - Loja Ceart Entre os locais para adquirir itens de artesanato designa na CasaCor Ceará 2024 está o espaço "Entre Nós - Ceart", da arquiteta Paloma Estrela Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

A proposta do projeto da arquiteta Paloma Estrela é convidar o público a se conectar com as tradições, em especial, o artesanato cearense. GUIA V&A INDICA | Quatro designers cearenses para conhecer A intervenção artística de Erico Gondim é inspirada nas redes e garante volume à área de atendimento, enquanto Giselle Maia traduz, por meio da pintura, a arte do nosso Estado.

Loja Raize-CE A loja Raize-CE foi projetada por Luara Ciarlini e Alessandra Braga para a CasaCor Ceará 2024 Crédito: Aurélio Alves/ O POVO Um projeto em que a atração principal são os itens do seu acervo. A loja, desenhada por Luara Ciarlini e Alessandra Braga, reúne mobiliário, joias e vestuário de designers cearenses. Turismo no Ceará: VEJA onde comprar itens regionais para levar na mala

A estrutura, feita com material reutilizável, conta com paredes e teto em tonalidades neutras. O teto de tecido remete às dunas do Ceará. Reflexos do Presente A CasaCor Ceará está em sua 26ª edição e conta com lojas para comprar itens de design e artesanatos. Na foto, o espaço "Reflexos do Presente", de Luciana Brasileiro Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO A loja com projeto de Luciana Brasileiro é um convite para conhecer a marca Gustavo Eyewear e apreciar design — seja o presente nos produtos, seja o exposto nas paredes, com obras de artistas como Bosco Feitosa e Sandra Montenegro.