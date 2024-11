CasaCor Ceará 2024: ambiente de Roberto Pamplona Jr. é inspirado em Preto Zezé

"Quando eu estou em casa, eu quero gente se movimentando, gente frequentando, amigo chegando, amigo saindo, gente chegando para comer, para trocar ideia, para confraternizar, para conversar, para pensar junto. Gente. Não pode faltar gente " Preto Zezé, presidente global da Cufa

O estúdio Quibera, realizado por Roberto Pamplona na 26ª CasaCor Ceará, foi inspirado em Preto Zezé Crédito: Aurelio Alves/ O POVO

Para ele, uma vida digna começa com a moradia, uma realidade que ainda não é para todos os cearenses. E é a partir dela que vêm as realizações, independentemente do desejo de cada um.