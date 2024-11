Guia Vida&Arte CasaCor: publicação traz tudo sobre a mostra em Fortaleza

O Guia Vida&Arte CasaCor 2024 propõe mergulho profundo na programação do evento de arquitetura, design e paisagismo que chega à 26ª edição com o tema "De presente, o agora"

Com olhar atento, o visitante terá a chance de encontrar a riqueza da arte cearense, seja em quadros, esculturas ou rendas. A produção autoral do Estado vibra em cada canto do imóvel, que é um presente para Fortaleza.

Retornando à Praia de Iracema , bairro símbolo da cultura cearense, a 26ª CasaCor se desdobra em 40 ambientes que reúnem projetos de profissionais de destaque no Ceará e no Brasil.

Entre os espaços, destaque para Casa O POVO, que condensa a energia do jornal mais longevo em circulação no Ceará. Por meio do ambiente assinado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto, o visitante poderá afinar a conexão com o agora em sintonia com o ontem e com o porvir.

O convite é para dedicar tempo e atenção aos diferentes espaços detalhados neste Guia completo do melhor que a CasaCor Ceará oferece. Seja bem-vindo, a casa é sua!