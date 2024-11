CasaCor Ceará: Severino Ramalho Neto é homenageado na edição 2024

O sócio-conselheiro dos Mercardinhos São Luiz foi inspiração para um ambiente claro, alegre e "com vista" para o calçadão carioca

Desde então, como de praxe em uma casa cearense, servir e receber bem estão entre os verbos preferidos — e que devem fazer parte do trabalho dos 3.500 colaboradores, conforme ressalta o gestor.

"Assim como o cearense gosta de servir, nós gostamos de colocar a compra no carrinho, de botar a cadeira para senhora sentar. Como gostamos também de ter uma loja bonita, limpa, que encante os olhos e com profissionais com informações técnicas para poder prestar um bom serviço para o cliente", explica.

Severino Ramalho Neto, homenageado da CasaCor Ceará deste ano, celebra a sustentabilidade Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

Para Severino, a arquitetura também é essencial ao seu negócio. É por meio dela, da disposição das prateleiras, da iluminação e até do cheiro dos supermercados que o ambiente se torna encantador.