CasaCor Ceará: lançamento da 26ª mostra proporcionou encontros

Luciana Dummar, ao centro, acompanhada dos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto na Casa O POVO na 26º CasaCor O POVO Crédito: João Filho Tavares/ O POVO

A 26ª edição da CasaCor Ceará abriu as portas do novo espaço em um evento exclusivo para convidados realizado na noite de 22 de outubro. Localizado na avenida Almirante Barroso, 500, na Praia de Iracema, o principal evento de design e arquitetura das Américas reuniu na capital cearense artesãos, designers, artistas, empresários e fornecedores na inauguração que celebrou o retorno da mostra ao bairro praiano após 13 anos. Para conhecer o cenário da 26ª CasaCor Ceará, CONHEÇA 11 fatos que tornam a Praia de Iracema única



Com o tema “De presente, o agora”, a CasaCor Ceará 2024 busca redescobrir a região boêmia conhecida por suas ruas e calçadas movimentadas, bares e restaurantes lotados, comércio ativo e faixa de areia sempre presente de turistas e fortalezenses. Cerimônia da Avant Première da 26ª CasaCor Ceará Crédito: João Filho Tavares/ O POVO “Eu vejo como algo muito valioso [a existência do evento]. Na verdade, existem muitas interseções entre todas as áreas, acho que o design atravessa tudo isso e, inclusive, a moda, por que não? Eu estou bem feliz de estar aqui, primeiramente, acompanhando e podendo, também, estar realizando algumas coisas com a CasaCor”, avalia o estilista cearense David Lee.

O artista revela que assinou alguns dos produtos da 26ª edição do evento e acrescenta ser "importante a gente enxergar a moda para além do vestuário". LEIA TAMBÉM | Guia Vida&Arte: seis pontos da CasaCor Ceará com Neuma Figueiredo

Somando 6 mil metros quadrados de área construída, a estrutura levantada em menos de seis meses conta com 40 ambientes assinados por 54 profissionais do setor de arquitetura, design de interiores e paisagismo.

Casa O POVO Entre os espaços que simbolizam uma grande casa, ambientes pensados para homenagear personalidades e representar outras áreas espalhadas por Fortaleza, a CasaCor sela a parceria com O POVO e apresenta a Casa O POVO. “Quando eu entrei, eu vi meu pai e minha avó, referências na minha vida e na forma que eu conduzo O POVO. Então, quando eu os vi, me senti muito bem acompanhada. Esse é o espaço de todos; vamos ter reuniões, programas... É muito bom estar na CasaCor com a Casa O POVO”, declara a presidente e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar. A Casa O POVO na 26ª CasaCor Ceará foi criada por Ticiana Sanford e Rodrigo Porto Crédito: Aurélio Alves/ O POVO