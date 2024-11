Guia Vida&Arte CasaCor Ceará: sete espaços para se jogar no sofá

Na 26ª CasaCor Ceará, a Casa Oásis, da arquiteta Rafaela Marrocos Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Alguns ambientes da CasaCor Ceará foram pensados para relaxar, desacelerar e fazer com que o "morador" aproveite cada pedacinho. Conheça: Bilheteria e Lounge Duna Para a CasaCor Ceará 2024, Victo Alves Braga se inspirou nas dunas do Estado Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

A partir das dunas cearenses, nascem as edificações de Victo Alves Braga. Com união entre natureza e obra humana, o projeto traz linhas fluidas e orgânicas, texturas naturais e uma paleta de cores quentes.

A ligação entre os dois ambientes é proporcionada por uma ponte que transpassa as areias. Aqui, o artesanato local está em evidência. Casa Oásis Na 26ª CasaCor Ceará, a Casa Oásis, da arquiteta Rafaela Marrocos Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

A proposta de criar um oásis urbano e proporcionar um maior contato com a natureza é da arquiteta Rafaela Marrocos. Os sons naturais acolhem o visitante logo na chegada, enquanto as texturas convidam para sentir o ambiente através do tato. Cores vibrantes e peças de designers brasileiros dão um ar ainda mais autêntico.

De presente, Fina Casa Na CasaCor Ceará 2024, o espaço assinado pela arquiteta Emanuelle Brito Crédito: Aurélio Alves/ O POVO Sala de jantar, sala de estar e cozinha se fundem nos 77 m² do ambiente, assinado pela arquiteta Emanuelle Brito. Entre os detalhes, revestimentos feitos com pedras naturais arredondadas, tanto no piso quanto nas paredes. Os jardins internos tornam o ambiente acolhedor. O teto de madeira ganha movimento com a iluminação.