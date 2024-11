Guia Vida&Arte: seis pontos da CasaCor Ceará com Neuma Figueiredo

Neuma Figueiredo é diretora da CasaCor Ceará desde a primeira edição, há mais de duas décadas Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

A diretora Neuma Figueiredo conta os bastidores, relembra outras edições e fala sobre o potencial da mostra para o marcado do design, arquitetura e do paisagismo.

Bastidores A edição 2024 da CasaCor é realizada em dois imóveis, um do empresário Luciano Cavalcante e outro de João Soares. O primeiro, um antigo galpão, e o segundo, anteriormente um estacionamento, deram origem a uma área de 7.000 m².

“São várias opções de moradia, diferente de uma casa com alguns ambientes externos construídos. Está dividido em térreo, primeiro andar e mais uma área externa. Aí você tem várias sugestões de moradia para todos os gostos e desejos”, explica Neuma. São apartamentos e estúdios de 20 m² a 260 m². Neuma avalia que "os projetos estão belíssimos". "Vai ter uma cachaçaria, divulgando a cachaça de Viçosa, loja, ótica, restaurante, bar, café, bar secreto, espaço gourmet, exposição de arte… É muita coisa, vai ser incrível e a gente acredita que vai ter um público crescente, em um local onde a cultura é efervescente, no Dragão do Mar, próximo à Caixa Cultural", afirma. Neuma Figueiredo assume a responsabilidade de sempre levar novos profissionais e proporcionar uma mistura de talentos e de estilos à CasaCor Ceará, que está em sua 26ª edição Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Público diverso O evento, segundo a diretora, está com o público cada vez mais diverso, indo de crianças a idosos, todos em busca de ver o que é belo e diferente. Vai desde apenas apreciadores a pessoas que vão construir ou reformar. "Todo ano a gente vê profissionais que nem estão participando da CasaCor, mas estão levando seus clientes para visitar, porque ele quer que o cliente veja aquele produto colocado, aquele revestimento, aquela cor da parede, aquela iluminação…", justifica.

Boas lembranças Mesmo destacando que todas as edições da CasaCor tiveram importância, Neuma cita a edição de 2000 como uma das mais marcantes. "Foi na casa do José Macedo, presidente do grupo. J. Macedo. A casa não estava à venda, não ia ser demolida, estava em excelente estado", diz. A casa foi projetada por Acácio Gil Borsoi, com interferências e decorações de Janete Costa e jardim de Burle Marx. O público, segundo a diretora, visitava o evento também com o intuito de conhecer a icônica residência. A CasaCor Ceará 2016 foi realizada na Casa do Barão de Camocim Crédito: Camila de Almeida para O POVO em 31 de outurbo de 2016

Outras edições memoráveis, para Neuma, foram: a de 2016, na Casa Barão de Camocim , que após a mostra se tornou um equipamento cultural; e

, que após a mostra se tornou um equipamento cultural; e a de 2007, quando o imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi reformado pela CasaCor juntamente com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e, após a CasaCor, se transformou no Museu da Indústria. Projetos sociais Em maio de 2024, foi entregue à Dona Saúde um novo lar. “A casa era um projeto nosso, pessoal, familiar. Fomos ao Poço da Draga visitar a Cufa, com o Preto Zezé, nosso homenageado, e queríamos ver algo que pudéssemos fazer na comunidade. E ele disse: em vez de me homenagear, faça alguma coisa aqui em benefício da comunidade”, conta. A casa da Dona Saúde foi destruída com as chuvas e ela perdeu tudo. A Cufa abriu as portas da comunidade e Neuma e Preto Zezé conseguiram inúmeros parceiros para a construção. Confira aqui mais detalhes da reforma.

Em sua 26ª edição, a CasaCor Ceará revitalizou a casa da Dona Saúde, no Poço da Draga, em Fortaleza. Comunidade está próximo ao local do evento deste ano Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO Vitrine viva “No dia a dia, é muito difícil o cliente ver o que um profissional está fazendo, entender o estilo… Quando a CasaCor chegou, ela trouxe informação, o produto, o projeto do profissional para junto do público, para junto do cliente”, explica Neuma. Ela afirma ainda que, muitas vezes, a relação com o arquiteto, o designer de interiores ou o paisagista inicia na CasaCor. Assim, torna-se uma obrigação da CasaCor sempre levar novos profissionais e proporcionar uma mistura de talentos e de estilos.