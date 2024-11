Ambiente do O POVO na 26ª CasaCor Ceará traz bastidores da notícia

Espaço conta com detalhes que vão de capas históricas a galeria com diversos nomes das artes

No segundo piso da CasaCor Ceará 2024, a Casa O POVO traz vistas privilegiadas e quase panorâmicas de todo o evento. Ao mesmo tempo, os visitantes conferem um ambiente corporativo descompressado e com pegada maximalista.

Acompanham ainda uma pequena mostra do cotidiano de um dos veículos de comunicação mais longevos do País, O POVO . Ticiana Sanford e Rodrigo Porto assinam o ambiente.

Como traduzir 96 anos de história em um espaço de 50 m²? Ticiana Sanford e Rodrigo Porto foram os arquitetos que aceitaram o desafio de representar, em cores quentes, texturas, formas e muita funcionalidade, o que há nos bastidores e nas páginas do O POVO .

São dois espaços em um, ambos com grandes janelas e vistas únicas para a mostra. Na sala para encontros descontraídos, destaque para a estante, desenhada pelos arquitetos e que carrega diferentes significados.

“Nunca poderíamos fazer um espaço institucional frio. Tinha que ser acolhedor, um espaço que respirasse a arte, porque a própria diagramação do Jornal transparece isso. Não poderia ser um espaço monocromático, porque o jornal vibra muita cor. E é algo que vai além da empresa, é da comunidade O POVO ”, explica Ticiana.

As curvas remetem à arquitetura do oriente médio, especialmente à libanesa, voltando às origens das famílias de Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do O POVO, de Ticiana e de Rodrigo.

Um grande banco garante descontração no ambiente corporativo, assim como a cadeira principal, pensada para ser usada por Luciana, e estrategicamente retirada da cabeceira e posicionada no centro da mesa.