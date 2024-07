Colunista do O POVO lança livro em nova livraria do Dragão do Mar

Isabel Costa, colunista do Vida&Arte, lança primeiro livro de crônicas pela Editora Substânsia Crédito: AURÉLIO ALVES

Os leitores do O POVO já conhecem e acompanham os textos de Isabel Costa nas páginas do Vida&Arte. Quinzenalmente, Bel - como é conhecida por muitos - assina crônicas que divertem, emocionam, e até incomodam. Agora, os textos são reunidos na obra "Pitaya, o livro do dragão", publicado pela Substânsia e que será um dos primeiros livros a serem vendidos na livraria própria da editora. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com uma escrita sensível e perspicaz, Isabel Costa tece histórias que convidam o leitor a refletir sobre a sutileza do movimento do cotidiano, a matéria-prima dos textos que compõem o livro.

"A cachorra morre? Crônica. Chegou o dia das mães? Crônica. Estou viciada em uma música? Crônica. A escrita é uma resposta para as aflições e para as alegrias do meu cotidiano. E, a cada dia, venho escrevendo e escrevendo. O meu computador está cheio de textos esperando a hora da publicação, na realidade", afirma. As histórias que Bel reuniu em "Pitaya" estão todas ligadas às dores e delícias de viver e amadurecer em meio às complexidades da vida no mundo contemporâneo. "Viver vai muito além de rolar o 'feed' vendo um mundo fantasioso se desenrolando. Viver é conversar com os idosos, apostar no jogo do bicho, não querer tomar banho de mar, mudar de ideia, abraçar as pessoas", explica a autora.

A obra tem edição do poeta Talles Azigon, coordenação editorial do designer Daniel Firmino, revisão do escritor Madjer de Souza Pontes e projeto gráfico de Jansen Lucas. Novo livro marca parceria da colunista do O POVO com a Editora Substânsia A chegada de Isabel Costa no time de autores da Substânsia foi anunciada nas redes sociais no final de maio, mas a história entre eles não é novidade. "Eu vi a Substânsia nascer. Há dez anos, no Bosque Moreira Campos, reduto do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC), fui uma das primeiras pessoas a entender e a apostar em uma editora que já nasceu gigante", diz Isabel. A autora revela ainda que acompanhou as fases de expansão, a chegada de autores, os novos livros, os projetos e, mais recentemente, e considera "muito natural fazer essa estreia na Subs" (como chama, carinhosamente, a editora). Da esquerda para a direita, o designer gráfico Daniel Firmino e os poetas Talles Azigon e Madjer Pontes, editores da Substânsia Crédito: Roberto Kennedy / Divulgação

O trabalho da cearense se junta aos mais de 80 livros editados e publicados pela Substânsia ao longo de dez anos. Poesias, contos, romances, literatura infantil e ensaios são algumas das vertentes exploradas pela editora, que também promoveu eventos literários e formações nas áreas da literatura, da escrita e da edição de livros na última década. Livraria Substânsia inaugura loja no Dragão do Mar Depois da “Mostra Substânsia”, que aconteceu em abril de 2024, a editora se prepara para o próximo passo: inaugurar uma loja própria no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.