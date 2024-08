Loja de quadrinhos expande atuação com lançamentos internacionais

Reboot Comic Store, loja de quadrinhos no Benfica, promove eventos de lançamentos Crédito: Erika Sales e Yuri Gomes/divulgação

A loja de quadrinhos Reboot Comic Store, localizada no Shopping Benfica, fez seu primeiro lançamento com autores internacionais na tarde do último sábado, 10, com o livro "Inesquecíveis". Lançada no Brasil pela editora Nemo, a obra é o novo trabalho do quadrinista francês Fabien Toulmé, responsável pelos títulos "Não Era Você Quem Eu Esperava" e "A Odisseia de Hakim". Além do autor, o momento contou com a presença do quadrinista cearense Miguel Felício, que trabalhou em parceria com Fabien nas cores de sua nova HQ, e do quadrinista e professor de desenho Daniel Brandão.

O evento tinha a área especial intitulada "Artist's Alley" ("Beco dos Artistas", em tradução para o português), destinada a diversos artistas cearenses como Guabiras, Rildon Oliveira, Raquel Silva, Beca Lacerda, entre outros.

Uma das sócias da Reboot, Érika Sales reforça a relevância destes eventos: “É uma oportunidade única de muitas pessoas terem acesso a um artista internacional. Na maioria das vezes, esses eventos só acontecem no eixo Rio de Janeiro - São Paulo e sempre ficamos aqui na vontade”, comenta.

Miguel Felício, que também teve aula com Daniel Brandão, comenta como decidiu focar na produção de histórias em quadrinhos: “A grande verdade é que passei muito tempo sem desenhar por falta de estímulo”, pontua o artista. “Tive a oportunidade de ir para um festival na França e ver como as pessoas tratam com naturalidade essa produção. Esse amor por quadrinhos me deu aquela inspiração para fazer os meus e contar minhas histórias”. “Inesquecíveis” em quadrinhos Em “Inesquecíveis”, segunda obra na qual Fabien trabalha em conjunto com Miguel, o quadrinista conta a história real de seis pessoas entrevistadas por ele.