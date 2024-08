Guia Vida&Arte: conheça três filmes que te farão sentir Fortaleza

Para conhecer a história de Fortaleza e se ambientar na cultura cearense de diferentes pontos de vista, uma boa referência são as produções audiovisuais da região

Conheça três filmes para sentir Fortaleza:

"A Filha do Palhaço"

O humorista cearense Paulo Diógenes é homenageado no longa-metragem “A Filha do Palhaço”. Paulo deu vida à personagem Raimundinha e faleceu no início de 2024.

A trama, dirigida e roteirizada por Pedro Diógenes, filho do ator, conta a história de Joana, uma adolescente que busca o pai Renato para passar uma semana em sua companhia. Como pai e filha não se viam há anos, Joana desconhece o trabalho de Renato, um humorista que atua em bares e casas noturnas de Fortaleza.