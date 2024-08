Onde passear em Fortaleza? Aline Albuquerque indica roteiros

Meu lugar preferido para ver filmes é, sem dúvida, o Cinema do Dragão. Primeiro pela programação impecável, hoje sob a curadoria do Fábio Rodrigues. Também pelo preço ótimo, pelas salas aconchegantes e pela resistência em ser um dos últimos cinemas de rua da cidade, além do Cineteatro São Luiz. Frequento bastante!

Dali para o calçadão do Raimundo do Queijo, as várias comidinhas deliciosas vindas do interior e as lojinhas com utilitários “típicos” do sertão e artesanatos de origens e técnicas variadas.

Onde conhecer mais da cultura

No Centro Dragão do Mar tem dois museus de arte contemporânea, Museu da Cultura Cearense, planetário, cinema. A escola Porto Iracema das Artes tem ótima programação gratuita.

Os shows no Anfiteatro e Praça Verde, uma CeArt e tem a Biblioteca Pública Estadual (BECE) do ladinho. O projeto arquitetônico de Fausto Nilo é integrado à cidade. É uma experiência bonita atravessar a passarela vermelha.