'O Agente Secreto' é o Brasil no Oscar 2026; saiba onde assistir

O longa é estrelado por Wagner Moura e tem direção de Kleber Mendonça Filho / Crédito: Victor Juca/DIVULGAÇÃO

O Brasil já tem seu representante oficial para disputar uma vaga no Oscar 2026. O filme “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. A cerimônia da maior premiação do cinema mundial está marcada para 15 de março do próximo ano, em Los Angeles.

O longa chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro de 2025, distribuído pela Vitrine Filmes. Até o momento, não há confirmação de lançamento imediato em plataformas de streaming. Com estreia prevista para poucas semanas antes da temporada de premiações, a expectativa é que o filme ganhe força junto ao público e à crítica nacional, além de ampliar a campanha internacional. "O Agente Secreto": trama e elenco do filme Ambientado em Recife no ano de 1977, o filme mergulha no clima de perseguição e vigilância da ditadura cívico-militar. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal tentando escapar de um passado sombrio. O reencontro com a realidade local o coloca diante de segredos e jogos de poder que remetem ao contexto político da época.

Elenco reúne nomes de destaque do cinema brasileiro e internacional. Além de Moura, participam Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Carlos Francisco. O longa também conta com a presença do ator alemão Udo Kier, conhecido por papéis em "Bacurau" e "Ace Ventura", reforçando o caráter internacional da obra. "O Agente Secreto": disputa para o Oscar 2026 A escolha de “O Agente Secreto” não foi simples. Seis filmes estavam na disputa para representar o Brasil. Entre os finalistas da Academia Brasileira, estavam “Baby”, de Marcelo Caetano, “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, “Manas”, de Marianna Brennand, “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

O título “Manas” chegou a gerar grande expectativa, especialmente após receber apoio de personalidades internacionais como os atore Sean Penn e Julia Roberts. Com a definição, o Brasil agora espera pela próxima etapa: a seleção da Academia de Hollywood, que avaliará os indicados de diversos países para definir os finalistas da categoria. Ser o representante nacional é um passo fundamental, mas não garante presença entre os concorrentes ao prêmio.