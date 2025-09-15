Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O Agente Secreto' é o Brasil no Oscar 2026; saiba onde assistir

'O Agente Secreto' representa Brasil no Oscar 2026; saiba onde assistir

"O Agente Secreto" retrata ditadura militar e memórias em um nordeste da década de 1970. Confira onde assistir ao filme representante do Brasil no Oscar 2026
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil já tem seu representante oficial para disputar uma vaga no Oscar 2026. O filme “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.

A cerimônia da maior premiação do cinema mundial está marcada para 15 de março do próximo ano, em Los Angeles.

O longa chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro de 2025, distribuído pela Vitrine Filmes. Até o momento, não há confirmação de lançamento imediato em plataformas de streaming.

Com estreia prevista para poucas semanas antes da temporada de premiações, a expectativa é que o filme ganhe força junto ao público e à crítica nacional, além de ampliar a campanha internacional.

"O Agente Secreto": trama e elenco do filme 

Ambientado em Recife no ano de 1977, o filme mergulha no clima de perseguição e vigilância da ditadura cívico-militar. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal tentando escapar de um passado sombrio.

O reencontro com a realidade local o coloca diante de segredos e jogos de poder que remetem ao contexto político da época.

Elenco reúne nomes de destaque do cinema brasileiro e internacional. Além de Moura, participam Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Carlos Francisco.

O longa também conta com a presença do ator alemão Udo Kier, conhecido por papéis em "Bacurau" e "Ace Ventura", reforçando o caráter internacional da obra.

"O Agente Secreto": disputa para o Oscar 2026

A escolha de “O Agente Secreto” não foi simples. Seis filmes estavam na disputa para representar o Brasil. Entre os finalistas da Academia Brasileira, estavam “Baby”, de Marcelo Caetano, “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, “Manas”, de Marianna Brennand, “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

O título “Manas” chegou a gerar grande expectativa, especialmente após receber apoio de personalidades internacionais como os atore Sean Penn e Julia Roberts.

Com a definição, o Brasil agora espera pela próxima etapa: a seleção da Academia de Hollywood, que avaliará os indicados de diversos países para definir os finalistas da categoria.

Ser o representante nacional é um passo fundamental, mas não garante presença entre os concorrentes ao prêmio.

>> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

O filme tem despertado interesse desde os primeiros anúncios. O trailer oficial pode ser encontrado nos canais da distribuidora e circula nas redes sociais, destacando a atmosfera tensa da narrativa.

Com estreia programada para o fim do ano e intensa campanha de divulgação já em curso, “O Agente Secreto” surge como a grande aposta do Brasil na corrida disputa internacional.

O Oscar de 2026 pode representar não apenas mais uma indicação para o País, mas também a chance de firmar Kleber Mendonça Filho e seu elenco como protagonistas em um dos palcos mais disputados do cinema mundial.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades Oscar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar