Oscar 2026: filme 'O Agente Secreto' vai representar o Brasil

'O Agente Secreto', de Kleber de Mendonça Filho, representará o Brasil no Oscar 2026 / Crédito: Victor Juca/Divulgação

O Filme 'O Agente Secreto', do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi selecionado para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026. A escolha do indicado brasileiro ao Oscar de Melhor Filme Internacional para 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 15.

O próximo passo na corrida pelo Oscar 2026 é figurar na lista de finalistas que será publicada pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood apenas em 16 de dezembro. Até lá, o longa precisa realizar forte campanha nos Estados Unidos para ser reconhecido.

Na shortlist nacional, seis filmes foram pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinema e passaram pela avaliação de uma comissão especializada, formada por mais de 20 pessoas, que escolheu o longa-metragem para disputar uma vaga no prêmio representando o Brasil. Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho gravando cena de "O Agente Secreto" Crédito: Victor Juca/DIVULGAÇÃO LEIA TAMBÉM | Conheça história do longa brasileiro ovacionado em Cannes

Nos últimos dias, o filme “Manas” da cineasta Marianna Brennand se tornou um forte nome da disputa pela vaga, mas acabou perdendo na corrida. Além dos longas de Mendonça e Brennand, outras produções estavam em busca da seleção. São elas: "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi. Qual é a história de “O Agente Secreto”?

A trama se passa em 1977 e acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especializado em tecnologia que tenta recomeçar a vida após um passado misterioso. Ele se muda de São Paulo para Recife em plena semana de Carnaval.

TOPSHOT - Brazilian Director Kleber Mendonca Filho poses during a photocall after winning the Best Director prize for the film "O Agente Secreto" (The Secret Agent) and with the Best Actor Prize on behalf of Brazilian actor Wagner Moura during the closing ceremony at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 24, 2025. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) Crédito: Miguel MEDINA / AFP Ao chegar à nova cidade, Marcelo percebe que é alvo de uma rede de espionagem e vigilância. Vizinhos suspeitos, um tensão crescente e a atmosfera carregada da época tornam a nova vida tudo menos pacífica. Além de Wagner, o elenco reúne nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes.

Elenco cearense de 'O Agente Secreto'

No elenco do longa-metragem "O Agente Secreto" está a atriz cearense Geane Albuquerque - que interpreta a personagem Elizângela, funcionária do centro de identificação no qual Armando (Wagner Moura) se esconde sob uma identidade falsa. Ao O POVO, em entrevista que aconteceu na 78º Festival de Cannes, ela declarou que: “Foi a primeira vez que eu me vi num longa-metragem e numa sala tão importante como a desse festival, em Cannes. Foi louco, surpreendentemente louco. Kleber Mendonça Filho sabe exatamente o que quer filmar. Ele consegue materializar o imaginário dele de forma muito precisa e isso deixa os atores muito seguros”. 'O Agente Secreto', de Kleber de Mendonça Filho, representará o Brasil no Oscar 2026 Crédito: Divulgação/VitrineFilmes