Oscar 2026: filme 'O Agente Secreto' vai representar o Brasil

Oscar 2026: 'O Agente Secreto' é escolhido para representar o BrasilO longa 'O Agente Secreto' , de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela academia para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026
O Filme 'O Agente Secreto', do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi selecionado para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026.
A escolha do indicado brasileiro ao Oscar de Melhor Filme Internacional para 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 15.
O próximo passo na corrida pelo Oscar 2026 é figurar na lista de finalistas que será publicada pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood apenas em 16 de dezembro. Até lá, o longa precisa realizar forte campanha nos Estados Unidos para ser reconhecido.
Na shortlist nacional, seis filmes foram pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinema e passaram pela avaliação de uma comissão especializada, formada por mais de 20 pessoas, que escolheu o longa-metragem para disputar uma vaga no prêmio representando o Brasil.
Nos últimos dias, o filme “Manas” da cineasta Marianna Brennand se tornou um forte nome da disputa pela vaga, mas acabou perdendo na corrida.
Além dos longas de Mendonça e Brennand, outras produções estavam em busca da seleção. São elas: "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi.
Qual é a história de “O Agente Secreto”?
A trama se passa em 1977 e acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especializado em tecnologia que tenta recomeçar a vida após um passado misterioso. Ele se muda de São Paulo para Recife em plena semana de Carnaval.
Ao chegar à nova cidade, Marcelo percebe que é alvo de uma rede de espionagem e vigilância. Vizinhos suspeitos, um tensão crescente e a atmosfera carregada da época tornam a nova vida tudo menos pacífica.
Além de Wagner, o elenco reúne nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes.
Elenco cearense de 'O Agente Secreto'
No elenco do longa-metragem "O Agente Secreto" está a atriz cearense Geane Albuquerque - que interpreta a personagem Elizângela, funcionária do centro de identificação no qual Armando (Wagner Moura) se esconde sob uma identidade falsa.
Ao O POVO, em entrevista que aconteceu na 78º Festival de Cannes, ela declarou que: “Foi a primeira vez que eu me vi num longa-metragem e numa sala tão importante como a desse festival, em Cannes. Foi louco, surpreendentemente louco. Kleber Mendonça Filho sabe exatamente o que quer filmar. Ele consegue materializar o imaginário dele de forma muito precisa e isso deixa os atores muito seguros”.
O ator cearense Robério Diogenes também ganha destaque na trama como um delegado “fora da lei”, por se aproximar de Armando ainda sem fazer ideia de que ele é um pesquisador em fuga do Brasil.
“Quando vi que no roteiro meu personagem aparecia 140 vezes, eu me tremi todo. Eu passei dois dias para ler o roteiro porque achei uma responsabilidade imensa. O Kleber me confiou um filho dele, sem ter referências minhas, mas apenas por um vídeo de teste”, comentou na entrevista.
O Agente Secreto: onde assistir?
"O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. A data foi revelada neste mês por Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, que fez o anúncio durante o Show de Inverno, em Campos do Jordão.
Antes do lançamento oficial, o público poderá conferir o filme em sessões antecipadas previstas para setembro e outubro. Até a sua estreia nas telas brasileiras, o longa-metragem já está confirmado em mais de 20 festivais pelo mundo.
(Matéria escrita com informações de Arthur Gadelha e Sofia Herrero/Especial para O POVO)
