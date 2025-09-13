'O Agente Secreto' será exibido no Museu da Academia do Oscar

'O Agente Secreto' será exibido no Museu da Academia do OscarEm campanha para o Oscar 2026, 'O Agente Secreto' é exibido em sessão no Museu da Academia do Oscar
O filme "O Agente Secreto", dirigido pelo recifense Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, será exibido em sessão especial no Museu da Academia do Oscar, segundo informações da revista norte-americana Variety.
O evento ocorre em Los Angeles, no dia 19 de outubro, iniciando a 17ª edição do BRAVO Film Festival.
A sessão especial do novo filme de Kleber Mendonça Filho será apresentada por Walter Salles, diretor de filmes como "Ainda Estou Aqui" e "Central do Brasil". Além dele, estarão presentes o cineasta recifense e da produtora de "O Agente Secreto" Emilie Lesclaux, esposa de Kleber Mendonça Filho.
'O Agente Secreto' inicia campanha para o Oscar
A BRAVO Film Festival é uma mostra de cinema voltada para a divulgação do audiovisual brasileiro nos Estados Unidos e faz parte da campanha de "O Agente Secreto" para o Oscar 2026.
Vencedor de Cannes nas categorias Melhor Ator e Melhor Diretor, o filme é um dos títulos a disputar a vaga de indicados à Melhor Filme Internacional na premiação americana, cujo prêmio foi concedido a "Ainda Estou Aqui" em 2025.
Ambientada durante a ditadura militar brasileira, a trama de "O Agente Secreto" apresenta um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz.
No entanto, ele percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. No Brasil, o filme tem previsão de estreia para o dia 6 de novembro.
