'O Agente Secreto' será exibido no Museu da Academia do Oscar

Com Wagner Moura, "O Agente Secreto" pode ser indicado à vaga do Oscar 2026 / Crédito: Divulgação/VitrineFilmes

O filme "O Agente Secreto", dirigido pelo recifense Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, será exibido em sessão especial no Museu da Academia do Oscar, segundo informações da revista norte-americana Variety. O evento ocorre em Los Angeles, no dia 19 de outubro, iniciando a 17ª edição do BRAVO Film Festival.