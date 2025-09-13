Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O Agente Secreto' será exibido no Museu da Academia do Oscar

Em campanha para o Oscar 2026, 'O Agente Secreto' é exibido em sessão no Museu da Academia do Oscar
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
O filme "O Agente Secreto", dirigido pelo recifense Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, será exibido em sessão especial no Museu da Academia do Oscar, segundo informações da revista norte-americana Variety.

O evento ocorre em Los Angeles, no dia 19 de outubro, iniciando a 17ª edição do BRAVO Film Festival.

LEIA NO O POVO + | Entrevista exclusiva: Kleber Mendonça Filho e os segredos do Recife

A sessão especial do novo filme de Kleber Mendonça Filho será apresentada por Walter Salles, diretor de filmes como "Ainda Estou Aqui" e "Central do Brasil". Além dele, estarão presentes o cineasta recifense e da produtora de "O Agente Secreto" Emilie Lesclaux, esposa de Kleber Mendonça Filho.

LEIA TAMBÉM | Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer a vaga no Oscar

'O Agente Secreto' inicia campanha para o Oscar

A BRAVO Film Festival é uma mostra de cinema voltada para a divulgação do audiovisual brasileiro nos Estados Unidos e faz parte da campanha de "O Agente Secreto" para o Oscar 2026.

Vencedor de Cannes nas categorias Melhor Ator e Melhor Diretor, o filme é um dos títulos a disputar a vaga de indicados à Melhor Filme Internacional na premiação americana, cujo prêmio foi concedido a "Ainda Estou Aqui" em 2025.

Ambientada durante a ditadura militar brasileira, a trama de "O Agente Secreto" apresenta um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz.

No entanto, ele percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. No Brasil, o filme tem previsão de estreia para o dia 6 de novembro.


