‘Ainda Estou Aqui’ vence uma categoria no Oscar 2025

De Walter Salles, com Fernanda Montenegro e Selton Mello, "Ainda Estou Aqui" ganha 1 prêmio no Oscar 2025

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” ganhou 1 prêmio no Oscar 2025 . A 97ª edição da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas aconteceu na madrugada deste domingo, 2.

Dirigido por Walter Salles , o longa-metragem traz no elenco Fernanda Torres e Selton Mello, como Eunice e Rubens Paiva, respectivamente.

A produção é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e resgata a história de Eunice Paiva, sua mãe, após o desaparecimento do deputado Rubens Paiva durante a Ditadura Militar, em 1970.

“Ainda Estou Aqui” ganhou a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O longa-metragem concorria contra as produções estrangeiras: “A Garota da Agulha”, “Emilia Pérez”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “Flow”.