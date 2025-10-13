Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com estreia nacional, O Agente Secreto inicia venda de ingressos

Com estreia nacional, O Agente Secreto inicia venda de ingressos

Previsto para entrar no circuito nacional em 6 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes, "O Agente Secreto" abre pré-venda nesta semana
Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta segunda-feira, 13, a Vitrine Filmes anunciou a pré-venda de ingressos de “Agente Secreto”, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026.

Com estreia no circuito nacional marcada para 6 de novembro, a pré-venda terá início nesta quinta-feira, 16, a partir das 10 horas, no site Ingresso.com.

Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

Relembre a trama de “O Agente Secreto”

O longa-metragem “O Agente Secreto” acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente.

O filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Em Fortaleza, o longa contou com exibição gratuita no dia 24 de setembro, dentro da programação do 35º Cine Ceará, com a presença do elenco cearense.

Além da estreia nacional, a agente de vendas internacionais MK2 informou que a estreia comercial da obra está garantida para mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania.

Entre os territórios já confirmados estão China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

(Colaborou Arthur Gadelha/O POVO)

Leia mais

Pré-venda de ingressos de "O Agente Secreto"

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar