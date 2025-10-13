Com estreia nacional, O Agente Secreto inicia venda de ingressos

Com estreia nacional, O Agente Secreto inicia venda de ingressosPrevisto para entrar no circuito nacional em 6 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes, "O Agente Secreto" abre pré-venda nesta semana
Nesta segunda-feira, 13, a Vitrine Filmes anunciou a pré-venda de ingressos de “Agente Secreto”, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026.
Com estreia no circuito nacional marcada para 6 de novembro, a pré-venda terá início nesta quinta-feira, 16, a partir das 10 horas, no site Ingresso.com.
Relembre a trama de “O Agente Secreto”
O longa-metragem “O Agente Secreto” acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em busca de tranquilidade, mas acaba confrontado por lembranças e conflitos de um passado ainda presente.
O filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.
Em Fortaleza, o longa contou com exibição gratuita no dia 24 de setembro, dentro da programação do 35º Cine Ceará, com a presença do elenco cearense.
Além da estreia nacional, a agente de vendas internacionais MK2 informou que a estreia comercial da obra está garantida para mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania.
Entre os territórios já confirmados estão China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.
(Colaborou Arthur Gadelha/O POVO)
Pré-venda de ingressos de "O Agente Secreto"
- Quando: quinta-feira, 16, às 10 horas
- Onde: site Ingresso.com
- Mais informações: @ingressocom e @vitrine_filmes