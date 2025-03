Oscar: Brasil é o 5º país latino-americano a ganhar Melhor Filme Internacional

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O longa brasileiro se tornou o quinto filme latino-americano a vencer a categoria, além de trazer o primeiro Oscar para o País. No entanto, outras obras já haviam sido indicadas anteriormente, como "Central do Brasil" (1999), filme do próprio Walter Salles que tem Fernanda Montenegro no elenco.