Vencedor em Cannes, O Agente Secreto tem data de estreia no Brasil

Antes do lançamento oficial, o público poderá conferir o filme em sessões antecipadas previstas para setembro e outubro. Até a sua estreia nas telas brasileiras, o longa-metragem já está confirmado em mais de 20 festivais pelo mundo.

'O Agente Secreto': sucesso de crítica e público

O filme chegará ao circuito brasileiro cercado de expectativas após estrear na 78ª edição do Festival de Cannes e conquistar quatro premiações no evento: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho); o inédito prêmio de Melhor Ator (Wagner Moura); o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema), que reúne jornalistas de mais de 50 países; e o “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai).

Atualmente, o longa-metragem brasileiro conta com 100% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes.