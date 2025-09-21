35º Cine Ceará: confira programação de exibições do festival

35º Cine Ceará: confira programação de exibições do festivalCom filmes inéditos no Brasil, a programação de exibições do 35º Cine Ceará está com agenda gratuita até o dia 26 de setembro
Uma nova edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema foi lançada na noite de sábado, 20, no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza.
Tendo como homenageada com o Troféu Eusélio de Oliveira a atriz Mariana Ximenes, o momento de abertura contou com a exibição do primeiro longa-metragem que disputa a Mostra Competitiva do evento de 2025.
Seguindo com programação gratuita até esta sexta-feira, 26, o Cine Ceará convida o público a participar de sessões especiais e debates acerca do audiovisual que vão acontecer no Cineteatro São Luiz, no Cinema do Dragão e no Hotel Sonata de Iracema.
Confira programação de filmes do 35º Cine Ceará:
Domingo, 21
Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
18 horas: Mostra Competitiva Brasileira De Curta-Metragem
- "Minha mãe é uma vaca", de Moara Passoni (Ficção - 15')
- "Para Vigo me voy!", de Lírio Ferreira e Karen Harley (Documentário - 99' - Brasil)
20 horas: Exibições especiais do Programa Directors' Factory Ceará Brasil
- "A fera do mangue", de Wara e Sivan Noam Shimon (Ficção -14' - Brasil/França)
- "A vaqueira, a dançarina e o porco", de Stella Carneiro e Ary Zara (15' - Ficção - Brasil/França)
- "Ponto Cego", de Luciana Vieira e Marcel Beltrán (Ficção - 19' - Brasil/França)
- "Como ler o vento", de Bernardo Ale Abinader e Sharon Hakim (Ficção - 14' - Brasil/França)
Segunda-feira, 22
Hotel Sonata de Iracema (avenida Beira Mar, 848 - Praia de Iracema)
10 horas
- "Minha mãe é uma vaca", de Moara Passoni (Ficção - 15' - Mato Grosso do Sul / São Paulo) Debate com os realizadores
Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
14 horas: Mostra Olhar do Ceará
- "Secundária", de Amanda Pontes, Michelline Helena (Ficção - 16')
- "Límite", de Lucas Melo e Thamires Coimbra (Ficção - 13')
- "Resumo da ópera", de Honório Félix e Breno de Lacerda (Ficção - 92') +Debate com os realizadores
Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
19 horas
- Mostra Competitiva Brasileira De Curta-Metragem: "Amores na pasajen", de Daniele Ellery (Documentário - 18' - Ceará)
- Mostra Competitiva Ibero-Americana De Longa-Metragem: "Do outro lado do pavilhão", de Emilia Silveira (Documentário - 72' - Brasil) e "Eco de Luz", de Misha Vallej (Documentário - 78' - Equador)
Terça-feira, 23
Hotel Sonata de Iracema (avenida Beira Mar, 848 - Praia de Iracema)
9 horas
- "Amores na pasajen", de Daniele Ellery (Documentário - 18' - Ceará) Debate com os realizadores
10 horas
- "Do outro lado do pavilhão", de Emilia Silveira (Documentário - 72' - Brasil) 2025
- "Eco de Luz", de Misha Vallej (Documentário. 78'. Equador) Debate com os realizadores
Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
14 horas: Mostra Olhar do Ceará
- "Na peleja brasileira", de Victor Furtado (Ficção - 20')
- "O medo tá foda", de Esaú Pereira. Animação. 16')
- "Centro ilusão" de Pedro Diogenes (Ficção - 85') Debate com os realizadores
Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
19 horas: Mostra Competitiva Brasileira De Curta-Metragem: "Réquiem para Moïse", de Caio Barretto Briso e Susanna Lira (Documentário - 19' - Rio de Janeiro)
- "Brincadeira de criança", de João Toldi (Ficção - 12 - São Paulo)
- "Boi de salto", de Tássia Araújo (Ficção - 15' - Piauí)
- "Fogos de artifício", de Andreia Pires (Ficção - 21' - Ceará)
20 horas: Mostra Competitiva Ibero-Americana De Longa-Metragem: "Esta Isla", de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Ficção - 114' - Porto Rico)
Quarta-feira, 24
Hotel Sonata de Iracema (avenida Beira Mar, 848 - Praia de Iracema)
9 horas
- "Réquiem para Moïse", de Caio Barretto Briso e Susanna Lira (Documentário - 19' - Rio de Janeiro)
- "Brincadeira de criança", de João Toldi (Ficção - 12' - São Paulo)
- "Boi de salto", de Tássia Araújo (Ficção - 15' - Piauí)
- "Fogos de artifício", de Andreia Pires (Ficção - 21' - Ceará) + Debate com os realizadores
10 horas
- "Esta Isla", de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Ficção - 114' - Porto Rico) + Debate com os realizadores
Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
14 horas: Mostra Olhar do Ceará
- "Acaso Revisitado", de Felipe Camilo (Híbrido. - 12')
- "Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro", de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares (Ficção - 8')
- "Bom fim", de Rafael Vilarouca (Documentário - 84' - Ceará) + Debate com os realizadores
Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
19 horas: Mostra Competitiva Brasileira De Curta-Metragem
- "O amor não cabe na sala", de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (Ficção - 18' - Bahia)
- "Canto", de Danilo Daher (Ficção - 21' - Goiás)
- "Thayara", de Mila Leão (Documentário - 15' - Paraná)
20 horas: Mostra Competitiva Ibero-Americana De Longa-Metragem
- "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho (Ficção - 158")
Quinta-feira, 25
Hotel Sonata de Iracema (avenida Beira Mar, 848 - Praia de Iracema)
9 horas
- "O amor não cabe na sala", de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (Ficção - 18' - Bahia)
- "Canto", de Danilo Daher (Ficção - 21' - Goiás)
- "Thayara", de Mila Leão (Documentário - 15' - Paraná) + Debate com os realizadores
Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
14 horas: Mostra Olhar do Ceará
- "Do lado de dentro", de Marina Hilbert (Ficção - 15')
- "Tempo trem", de Roberta Filizola e Guilherme C. (Animação - 15')
- "Estrangeiro", de Edigar Martins (Ficção - 16')
- "Alheio", de Pedro Paulo Araújo (Híbrido - 7')
- "Revoada" de Tuan Fernandes, Gabrielle Neara e Dinorá Melo (Animação - 3') + Debate com os realizadores
Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
19 horas: Mostra Competitiva Brasileira De Curta-Metragem
- "Peixe morto", de João Fontenele (Ficção - 14' - Ceará)
19 horas: Mostra Competitiva Ibero-Americana De Longa-Metragem
- "Ao oeste, em Zapata", de David Beltrán i Mari (Documentário - 74' - Cuba/Espanha)
- "Um cabo solto", de Daniel Hendler (Ficção - 94' - Uruguai/Argentina/Espanha)
Praça dos Leões (Praça General Tibúrcio, s/n - Centro)
19 horas
- Ações Coletivo Arruaça
- Cinema Na Praça
Sexta-feira, 26
Hotel Sonata de Iracema (avenida Beira Mar, 848 - Praia de Iracema)
9 horas
- "Peixe morto" de João Fontenele (Ficção - 14' - Ceará) + Debate com os realizadores
10 horas
- "Ao oeste em Zapata", de David Beltrán i Mari. (Documentário - 74'. Cuba/Espanha)
- "Um cabo solto", de Daniel Hendler (Ficção - 94' - Uruguai/Argentina/Espanha) + Debate com os realizadores
Praça dos Leões (Praça General Tibúrcio, s/n - Centro)
19 horas
- Ações Coletivo Arruaça
- Cinema Na Praça
Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
19 horas
- Cerimônia de premiação
- Exibição especial de "Morte e vida Madalena", de Guto Parente (Ficção - 85' - Brasil)
35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema
- Quando: de 20 a 26 de setembro
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) e no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Mais Informações: www.cineceara.com e no Instagram: @cineceara