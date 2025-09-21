35º Cine Ceará: confira programação de exibições do festival

Com filmes inéditos no Brasil, a programação de exibições do 35º Cine Ceará está com agenda gratuita até o dia 26 de setembro

Uma nova edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema foi lançada na noite de sábado, 20, no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza.

Tendo como homenageada com o Troféu Eusélio de Oliveira a atriz Mariana Ximenes, o momento de abertura contou com a exibição do primeiro longa-metragem que disputa a Mostra Competitiva do evento de 2025.