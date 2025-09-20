‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio internacional Melhor Filme do Ano

"Ainda Estou Aqui" recebe prêmio de Melhor Filme do Ano no Grand Prix FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) / Crédito: Sony Pictures/Divulgação

O longa-metragem brasileiro “Ainda Estou Aqui” foi premiado com o troféu Melhor Filme do Ano pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (Grand Prix Fipresci) 2025. A entrega do troféu aconteceu na noite de sexta-feira, 19, na abertura da 73ª edição do Festival de San Sebastián, na Espanha, e contou com a presença de Walter Salles, diretor do filme ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional deste ano.

Leia também | Oscar de 'Ainda Estou Aqui' é um marco que ecoa o poder do cinema nacional “Existem prêmios que tocam mais fundo no coração. O Grand Prix da Fipresci é, sem dúvida, um deles. Receber este prêmio de uma associação de críticos de cinema internacional tão destacada é uma honra para mim e para toda a família de 'Ainda Estou Aqui'. Graças aos críticos de diversas culturas, nosso filme ganhou novos matizes, o que foi fundamental para que o filme fosse descoberto pelo público e permanecesse nas salas de cinema, que, como vocês sabem, é onde filmes devem ser vistos”, declarou o cineasta na ocasião. Na votação formada por críticos profissionais de cinema e de jornalismo cinematográfico de diversas nacionalidades, “Ainda Estou Aqui” foi selecionado por 739 críticos de 75 países, tendo concorrido com “O Brutalista”, de Brady Corbet; “Sirãt”, de Oliver Laxe; e “Pecadores”, de Ryan Coogler. Na mesma categoria, também estava concorrendo o filme brasileiro “O Agente Secreto”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.