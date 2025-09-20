‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio internacional Melhor Filme do Ano

‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio internacional como Melhor Filme do Ano"Ainda Estou Aqui" é reconhecido pelo Grand Prix Fipresci, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema; conquista é inédita para o Brasil
O longa-metragem brasileiro “Ainda Estou Aqui” foi premiado com o troféu Melhor Filme do Ano pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (Grand Prix Fipresci) 2025.
A entrega do troféu aconteceu na noite de sexta-feira, 19, na abertura da 73ª edição do Festival de San Sebastián, na Espanha, e contou com a presença de Walter Salles, diretor do filme ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional deste ano.
Leia também | Oscar de 'Ainda Estou Aqui' é um marco que ecoa o poder do cinema nacional
“Existem prêmios que tocam mais fundo no coração. O Grand Prix da Fipresci é, sem dúvida, um deles. Receber este prêmio de uma associação de críticos de cinema internacional tão destacada é uma honra para mim e para toda a família de 'Ainda Estou Aqui'. Graças aos críticos de diversas culturas, nosso filme ganhou novos matizes, o que foi fundamental para que o filme fosse descoberto pelo público e permanecesse nas salas de cinema, que, como vocês sabem, é onde filmes devem ser vistos”, declarou o cineasta na ocasião.
Na votação formada por críticos profissionais de cinema e de jornalismo cinematográfico de diversas nacionalidades, “Ainda Estou Aqui” foi selecionado por 739 críticos de 75 países, tendo concorrido com “O Brutalista”, de Brady Corbet; “Sirãt”, de Oliver Laxe; e “Pecadores”, de Ryan Coogler.
Na mesma categoria, também estava concorrendo o filme brasileiro “O Agente Secreto”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.
A produção, que chega aos cinemas a partir de 6 de novembro, foi selecionada para representar o Brasil e concorrer a uma vaga no Oscar 2026.
“Ainda Estou Aqui” conquista prêmio inédito para o cinema nacional
Colecionando premiações desde sua estreia no Festival de Veneza 2024, com o troféu por Melhor Roteiro, “Ainda Estou Aqui” chega à 65ª conquista internacional.
Com o Grand Prix Fipresci, o filme se consagra como a primeira produção do Brasil a ganhar o prêmio internacional de críticos de cinema que celebra o centenário este ano.
Leia também | O Agente Secreto: veja lista completa de prêmios que o filme já ganhou
“É particularmente comovente receber este reconhecimento aqui no Festival de San Sebastián, que tem apoiado meu trabalho desde os meus primeiros filmes”, acrescentou Walter Salles na cerimônia de premiação. O cineasta paulista foi reconhecido, em 2018, pela Fipresci com o Prêmio Latino-Americano pelo Conjunto da Obra.