Fernanda Torres pode ser a 1ª atriz brasileira a vencer o Oscar

Interpretando Eunice Paiva , Fernanda Torres pode se tornar a primeira atriz do Brasil a ganhar um Oscar. Ela, aliás, foi a segunda a ser indicada a Melhor Atriz na premiação. A primeira foi sua mãe, Fernanda Montenegro, por “Central do Brasil”.

Neste domingo, 2, ocorre a premiação mais esperada da temporada da indústria do cinema: o Oscar. No páreo em três categorias, o brasileiro “Ainda Estou Aqui” já é histórico pela relevância que alcançou. Mas pode ter contextos mais especiais caso vença alguma categoria, entre elas a de Melhor Atriz.

Oscar 2025: New York Times aposta em vitória de Fernanda Torres

Há meses os holofotes do cinema brasileiro estão direcionados para “Ainda Estou Aqui”. Premiado internacionalmente, o filme é destacado por sua história e pelas atuações, especialmente de Fernanda Torres.

Enquanto não chega a cerimônia, as especulações para os vencedores das principais categorias não param. Na última quinta-feira, 27, o jornal The New York Times previu Fernanda Torres ganhando a estatueta como “Melhor Atriz” por “Ainda Estou Aqui”.