Oscar 2026: onde assistir filmes brasileiros que disputam vaga

Antes de serem indicados ao Oscar 2026, os filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais; saiba onde assistir aos longa-metragens

Na lista anunciada pela Academia Brasileira de Cinema, 16 filmes foram inscritos e seis deles vão ser indicados pela Comissão de Seleção para concorrer a uma vaga como representante nacional na disputa pelo Oscar de 2026 .

Uma nova temporada da corrida ao Oscar está se iniciando. Após o sucesso de “Ainda Estou Aqui” , que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional no principal prêmio de cinema do mundo em 2025, outros filmes brasileiros se preparam para seguir os passos gloriosos do longa de Walter Salles.

Filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais para serem indicados ao Oscar

O anúncio dos seis concorrentes será divulgado no dia 8 de setembro, já a escolha do filme que irá tentar uma vaga no Oscar virá a público no dia 15 do mesmo mês.

Após decisão pela Academia Brasileira de Cinema de qual título levará o País à competição internacional, outras três etapas, desta vez organizadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devem ser vencidas para que o filme seja indicado a uma categoria do Oscar: anúncio dos filmes elegíveis, indicação dos pré-selecionados e lista oficial dos concorrentes.

Enquanto ainda não é revelada a obra que poderá chegar ao Oscar 2026, o público pode assistir e celebrar as produções nacionais nos cinemas e nas plataformas de streaming de audiovisual.