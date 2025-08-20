Oscar 2026: onde assistir filmes brasileiros que disputam vaga

Oscar 2026: onde assistir filmes brasileiros que disputam vagaAntes de serem indicados ao Oscar 2026, os filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais; saiba onde assistir aos longa-metragens
Uma nova temporada da corrida ao Oscar está se iniciando. Após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional no principal prêmio de cinema do mundo em 2025, outros filmes brasileiros se preparam para seguir os passos gloriosos do longa de Walter Salles.
Na lista anunciada pela Academia Brasileira de Cinema, 16 filmes foram inscritos e seis deles vão ser indicados pela Comissão de Seleção para concorrer a uma vaga como representante nacional na disputa pelo Oscar de 2026.
Filmes brasileiros devem passar por seleções nacionais e internacionais para serem indicados ao Oscar
O anúncio dos seis concorrentes será divulgado no dia 8 de setembro, já a escolha do filme que irá tentar uma vaga no Oscar virá a público no dia 15 do mesmo mês.
Após decisão pela Academia Brasileira de Cinema de qual título levará o País à competição internacional, outras três etapas, desta vez organizadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devem ser vencidas para que o filme seja indicado a uma categoria do Oscar: anúncio dos filmes elegíveis, indicação dos pré-selecionados e lista oficial dos concorrentes.
Enquanto ainda não é revelada a obra que poderá chegar ao Oscar 2026, o público pode assistir e celebrar as produções nacionais nos cinemas e nas plataformas de streaming de audiovisual.
Confira onde assistir os filmes que podem representar o Brasil no Oscar 2026:
A Melhor Mãe do Mundo
- Direção: Anna Muylaert
- Drama
- Onde assistir: cinemas do Iguatemi Bosque e North Shopping Fortaleza
A Praia do Fim do Mundo
- Direção: Petrus Cariry
- Drama e fantasia
- Onde assistir: nos cinemas a partir de 4 de setembro
Baby
- Direção: Marcelo Caetano
- Drama e romance
- Onde assistir: Telecine e Apple TV+
Homem com H
- Direção: Esmir Filho
- Cinebiografia
- Onde assistir: Netflix e Apple TV+
Kasa Branca
- Direção: Luciano Vidigal
- Drama
- Onde assistir: Telecine e Apple TV+
Malu
- Direção: Pedro Freire
- Drama
- Onde assistir: Apple TV+
Manas
- Direção: Marianna Brennand
- Drama
- Onde assistir: Vivo Play e Claro TV+
Milton Bituca Nascimento
- Direção: Flávia Moraes
- Documentário
- Ainda não disponível no streaming
O Agente Secreto
- Direção: Kleber de Mendonça Filho
- Policial
- Onde assistir: nos cinemas a partir de 6 de novembro
O Filho de Mil Homens
- Direção: Daniel Rezende
- Drama
- Ainda não disponível no streaming
O Último Azul
- Direção: Gabriel Mascaro
- Ficção científica
- Onde assistir: nos cinemas a partir de 28 de agosto
Oeste Outra Vez
- Direção: Erico Rassi
- Drama
- Onde assistir: Prime Video e Apple TV+
Os Enforcados
- Direção: Fernando Coimbra
- Suspense
- Onde assistir: cinemas do North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque
Retrato de um certo Oriente
- Direção: Marcelo Gomes
- Drama
- Ainda não disponível no streaming
Vitória
- Direção: Andrucha Waddington
- Drama Policial
- Onde assistir: Prime Video e Globoplay
Um lobo entre os cisnes
- Direção: Marcos Schechtman e Helena Varvaki
- Cinebiografia
- Ainda não disponível no streaming