Além dos EUA: 4 países para visitar com experiências parecidas

Setor turístico americano está em queda após medidas do governo Trump / Crédito: Reprodução/Huang Zongxing

Com a guerra tarifária e o controle migratório do governo Trump, os Estados Unidos têm se tornado um destino cada vez mais temido por viajantes ao redor do mundo. A dificuldade de emissão do visto americano é um dos principais motivos para o receio de turistas, seja pelo elevado preço das taxas ou pelo processo em si. “Nós percebemos que as pessoas estão mais receosas”, diz Naiana Serra, diretora da agência de intercâmbios CI Fortaleza.



Por isso, O POVO separa os melhores destinos similares aos Estados Unidos para quem tem receio de ir ao país atualmente, mas que desejam fazer um roteiro parecido. Canadá Vizinho dos EUA, o Canadá é uma opção para aqueles que desejam o mais próximo da experiência americana. Em comum, eles têm o inglês e a paixão por esportes como o hóquei e o rugby. Para quem prefere visitar cidades grandes e modernas, a opção mais similar é Toronto, que fez o papel de Nova York em vários filmes e séries. Elas se assemelham pela sua arquitetura e cultura.

Vancouver é outra opção de cidade canadense, conhecida pela predominância de atividades ao ar livre. Por ser cercada de água, esportes aquáticos, como o caiaque, são muito populares. Trilhas e caminhadas também são opções para admirar as paisagens canadenses. O visto é necessário para entrar no país e os gastos não diferem tanto dos Estados Unidos, mas é uma opção mais tranquila para quem quer evitar complicações no território americano. Argentina Localizada na América do Sul, a Argentina tem um ótimo custo-benefício pela desvalorização do peso argentino e a proximidade geográfica com o Brasil. É uma opção para brasileiros que querem entrar em contato com a cultura do Velho Oeste sem precisar ir aos Estados Unidos, por exemplo.

Ao invés de ir ao Parque Nacional de Yellowstone, localizado no estado de Wyoming e em partes de Montana e Idaho, pode ser visitado o Parque Nacional Nahuel Huapi, na Patagônia argentina. Em ambos, é possível encontrar rios alpinos, fontes termais e uma diversidade de espécies animais, além de acompanhar de perto a cultura caubói. Para entrar no país, brasileiros não precisam de visto. Os documentos necessários são RG ou passaporte.