Além dos EUA: 4 países para visitar com experiências parecidas

Alternativas aos EUA: destinos que oferecem experiências parecidasO cenário econômico e geopolítico abalou o turismo dos EUA; confira 4 países para visitar que oferecem experiências similares
Com a guerra tarifária e o controle migratório do governo Trump, os Estados Unidos têm se tornado um destino cada vez mais temido por viajantes ao redor do mundo.
A dificuldade de emissão do visto americano é um dos principais motivos para o receio de turistas, seja pelo elevado preço das taxas ou pelo processo em si. “Nós percebemos que as pessoas estão mais receosas”, diz Naiana Serra, diretora da agência de intercâmbios CI Fortaleza.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Além da questão do visto, viajantes temem uma recepção hostil ou até serem detidos ao entrarem no território americano. Dependendo do seu país de origem, a taxa de câmbio pode ser alta demais para o tempo de estadia, como é o caso para brasileiros.
Leia mais
O cenário econômico e geopolítico abalou o turismo do país, um dos setores mais lucrativos. Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), os EUA podem perder até US$ 12,5 bilhões em 2025.
Países com experiências similares aos dos EUA
Cidadãos de países mais afetados pela política restritiva do governo americano, como canadenses e mexicanos, têm optado por outros locais para conhecer.
Por isso, O POVO separa os melhores destinos similares aos Estados Unidos para quem tem receio de ir ao país atualmente, mas que desejam fazer um roteiro parecido.
Canadá
Vizinho dos EUA, o Canadá é uma opção para aqueles que desejam o mais próximo da experiência americana. Em comum, eles têm o inglês e a paixão por esportes como o hóquei e o rugby.
Para quem prefere visitar cidades grandes e modernas, a opção mais similar é Toronto, que fez o papel de Nova York em vários filmes e séries. Elas se assemelham pela sua arquitetura e cultura.
Vancouver é outra opção de cidade canadense, conhecida pela predominância de atividades ao ar livre. Por ser cercada de água, esportes aquáticos, como o caiaque, são muito populares. Trilhas e caminhadas também são opções para admirar as paisagens canadenses.
O visto é necessário para entrar no país e os gastos não diferem tanto dos Estados Unidos, mas é uma opção mais tranquila para quem quer evitar complicações no território americano.
Argentina
Localizada na América do Sul, a Argentina tem um ótimo custo-benefício pela desvalorização do peso argentino e a proximidade geográfica com o Brasil. É uma opção para brasileiros que querem entrar em contato com a cultura do Velho Oeste sem precisar ir aos Estados Unidos, por exemplo.
Ao invés de ir ao Parque Nacional de Yellowstone, localizado no estado de Wyoming e em partes de Montana e Idaho, pode ser visitado o Parque Nacional Nahuel Huapi, na Patagônia argentina.
Em ambos, é possível encontrar rios alpinos, fontes termais e uma diversidade de espécies animais, além de acompanhar de perto a cultura caubói.
Para entrar no país, brasileiros não precisam de visto. Os documentos necessários são RG ou passaporte.
África do Sul
No continente africano, temos a África do Sul, localizada no extremo sul. É uma opção para quem gosta da mistura do urbano com o litorâneo, mas com suas especificações culturais.
A Cidade do Cabo, na costa sudoeste, se assemelha à São Francisco nessa mistura. Sendo considerada o “Vale do Silício africano” pela semelhança no cenário tecnológico, Cabo também é coberta por neblina.
Para entrar no país, é necessário um passaporte válido por pelo menos 30 dias após o retorno ao Brasil e uma página em branco para carimbo. Além da apresentação do Certificado Internacional de Vacinação contra a febre amarela, com a vacina tomada com pelo menos 10 dias antes do embarque.
Brasileiros podem permanecer no país por até 90 dias sem visto.
Japão
Os Estados Unidos são conhecidos também pela variedade de parques temáticos, como o Universal Studios e os da Disney. Entretanto, é possível visitá-los também no Japão, que também tem outras opções de parques e passeios.
A Disney tem dois parques temáticos no país: a Tokyo Disneyland e Tokyo DisneySea, além do resort, localizados em Urayasu, a cerca de 30 km de Tóquio. Já a Universal Studios Japan fica em Osaka, a aproximadamente 500 km da capital japonesa.
Com a desvalorização do iene, a moeda japonesa, os custos de viagem estão mais acessíveis, assim como as passagens aéreas.
Desde 2023, brasileiros não precisam de visto para viajar ao país, podendo permanecer até 90 dias. São necessários um passaporte com validade mínima de 6 meses a partir da data de entrada no país e comprovantes de hospedagem, passagens de ida e volta e de recursos financeiros.