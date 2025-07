Cinema: Veja quais franquias estão de volta em 2025

De "Jurassic World" a "Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado", 2025 trouxe de volta franquias consagradas com novos elencos, reboots, continuações e finais aguardados pelo público

Com o mês de julho de 2025 em pleno andamento, os cinemas já começaram a sentir o impacto das grandes sequências que marcaram o calendário do segundo semestre.

Outro lançamento marcante deste mês foi o reboot de Superman , que chegou aos cinemas em 11 de julho, sob a batuta de James Gunn. A nova encarnação do herói, vivida por David Corenswet, aposta em um tom mais clássico e inspirador, com Rachel Brosnahan como Lois Lane. O filme é a pedra fundamental do novo universo cinematográfico da DC, que tenta se reerguer com uma proposta mais coesa e otimista.

Sob direção de Gareth Edwards e com Scarlett Johansson liderando o elenco, o filme mergulha em dilemas científicos e missões perigosas envolvendo o DNA de espécies ameaçadoras. A produção já figura entre as maiores bilheterias do ano e reacende o entusiasmo pela saga jurássica.

Na sequência, em 18 de julho, os fãs do terror receberam “Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado", sequência direta do clássico de 1997. Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. retornam aos seus papéis, agora guiando uma nova geração envolvida em um misterioso acidente seguido por perseguições mortais.

Já nos próximos dias, o público aguarda com expectativa a estreia de “Quarteto Fantástico”, prevista para 25 de julho. A nova adaptação da Marvel ambientada nos anos 1960 introduz o quarteto com Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Trata-se de uma das apostas mais ambiciosas do estúdio para renovar o interesse dos fãs e avançar a narrativa do multiverso.

Entre as animações, ”Os Caras Malvados 2”, previsto para início de agosto, promete manter o ritmo com uma sequência divertida e cheia de estilo. Também estão no horizonte “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”, que estreia em setembro, “Five Nights at Freddy’s 2“ (dezembro) e "Avatar 2", previsto para 19 de dezembro, encerrando o ano com uma superprodução de James Cameron.