Pedro Pascal é escalado para novo ‘Quarteto Fantástico’, diz site

Novo filme do "Quarteto Fantástico" terá Pedro Pascal como o intérprete do Senhor Fantástico

O ator chileno Pedro Pascal estará no elenco do novo filme do “Quarteto Fantástico”. A informação foi confirmada pelo site Pubity na quarta-feira, 7, que detalhou que a notícia foi revelada pelo sindicato de atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA).

“Informações recentes sugerem que Pedro Pascal irá interpretar Reed Richards, o Senhor Fantástico, da Marvel Cinematic Universe (MCU)”, diz a legenda da publicação. A postagem foi compartilhada por Matt Shakman, diretor da nova versão de “Quarteto Fantástico”.

As filmagens para o novo filme de super-heróis da Marvel devem iniciar este ano. Até o momento, a previsão de lançamento de “Quarteto Fantástico” nos cinemas internacionais é para o dia 2 de maio de 2025.