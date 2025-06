Dia do Cinema Brasileiro: confira as últimas críticas do Vida&Arte

Reconhecido como um dos maiores cadernos de cultura do Brasil, o Vida&Arte avalia últimos lançamentos do cinema brasileiro; confira

É comemorado nesta quinta-feira, 19, o Dia do Cinema Brasileiro. A data é uma homenagem à obra "Vista da Baía de Guanabara" , dos irmãos Paschoal e Affonso Segreto, reconhecida como o primeiro registro cinematográfico no Brasil, pois foi gravada em terras brasileiras.

O filme se passa no sertão de Goiás e conta a história de homens rudes que não conseguem lidar com suas fragilidades. Por isso, são constantemente abandonados pelas mulheres que amam . Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

Neste ano, o Brasil celebra também o Oscar de Melhor Filme Internacional conquistado pelo longa-metragem " Ainda Estou Aqui "; além dos prêmios de Melhor Ator e Melhor Direção no Festival de Cannes para o filme "Agente Secreto" , de Kleber Mendonça Filho.

O filme foi lançado em 19 de junho de 1898, há 127 anos. Desde então, o cinema brasileiro vem se desenvolvendo com incentivos públicos e privados e já foi reconhecido mundialmente em diversas premiações globais.

Na trama de 'O Melhor Amigo', Lucas (Vinicius Teixeira) viaja para Canoa Quebrada , em Aracati, para superar uma crise no seu relacionamento. Como numa fábula, lá ele encontra uma das suas paixões do passado: Felipe, motorista de buggy pela manhã e dançarino sedutor à noite.

Estrelado por Fernanda Montenegro, o filme "Vitória" é baseado na história real de Joana da Paz , mulher que denunciou uma rede de tráfico de drogas com envolvimento da polícia na Ladeira das Tabajaras, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O filme é dirigido Allan Deberto, o mesmo do grande sucesso de “Pacarrete” (2019), vencedor do 47º Festival de Gramado.

Baseado em fatos reais , "Manas" é focado em Marcielle, "Tielly", (Jamilli Correa), uma adolescente de 13 anos que vive com a mãe (Fátima Macedo), o pai (Rômulo Braga), os dois irmãos (Enzo Maia e Gabriel Rodrigues) e a irmã na Ilha de Marajó, no Pará. Os seis sobrevivem da caça, da pesca e da colheita do açaí no arquipélago.

Com saudade e adoração extrema pela irmã Claudinha, que deixou o arquipélago para morar com o marido, Tielly descobrirá a escuridão por trás da tradição que faz as meninas de Marajó buscarem fuga em balsas.

Confira a crítica de "Manas" neste link

'O Agente Secreto'

Estrelado por Wagner Moura, "O Agente Secreto" acomoanha Marcelo, que trabalha como professor especializado em tecnologia. Para fugir de seu passado violento, ele decide se mudar de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida.

O professor, no entanto, chega a pernambucana e percebe que atraiu todos os problemas que já carregava. Ele passa a ser espionado pelos vizinhos.

Confira a crítica de "O Agente Secreto" neste link

'Para Vigo Me Voy'

Pertencente ao gênero documentário, "Para Vigo Me Voy" é uma obra cinematográfica sobre a obra Cacá Diegues, cineasta crucial para a fundação intelectual e narrativa do cinema brasileiro.

Carlos José Fontes Diegues, Cacá, teve uma carreira imensa e recheada de camadas ao longo da vida. O filme em sua homenagem estreou em maio deste ano na programação do Festival de Cannes.



Confira a crítica de "Para Vigo Me Voy" neste link

'Homem com H'



Sucesso de bilheteria no Brasil este ano, "Homem com H" é uma cinebiografia do artista Ney Matogrosso, de 83 anos. O filme é estrelado pelo cearense Jesuíta Barbosa e dirigido por Esmir Filho.

Confira a crítica de "Homem com H" neste link

'Os Enforcados'



Na trama de "Os Enforcados", Regina e Valério são um casal cuja família está completamente imersa na criminalidade do Rio de Janeiro. Numa noite divisora de águas, agem por impulso e cometem um crime inesperado que chafurda toda a ordem do dinheiro, do crime e da própria violência.

O filme é dirigido por Fernando Coimbra e estrelado por Leanda Leal.

Confira a crítica de "Os Enforcados" neste link

'A Melhor Mãe do Mundo'

Estrelado por Shirley Cruz, Seu Jorge e Luedji Luna, a trama gira em torno de Gal, catadora de lixo que foge com os filhos para escapar de um relacionamento abusivo.

Sem moradia e autonomia financeira, ela embarca numa jornada perigosa enquanto tenta proteger a inocência das crianças, fazendo-as acreditar que estão numa aventura.

Confira a crítica de "A Melhor Mãe do Mundo" neste link

'Senhoritas'



“Senhoritas”, de Mykaela Plotkin, conta a história de uma arquiteta aposentada que começa a perceber um grande incômodo em torno da sua pacatez: para onde foi todo o barulho da “juventude”?

Esse chacoalho na sua vida aparentemente já tão resolvida acontece por conta de Luci (Tânia Alves), uma grande amiga da época da faculdade que retorna ao Brasil depois de muito tempo como diplomata, conhecendo todas as partes do mundo.



Confira a crítica de "Senhoritas" neste link

