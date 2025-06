Cine PE: Leandra Leal choca plateia em thriller tragicômico

Após ser homenageada no 29º Cine PE, Leandra Leal apresentou "Os Enforcados", filme que protagoniza ao lado de Irandhir Santos. Com violência e sarcasmo, o filme abalou a audiência.

“Não sei se vocês vão se divertir”, comentou Leandra Leal em tom extrovertido no palco do Teatro do Parque. Sua fala se referia ao filme que assistimos a seguir, “Os Enforcados”, com alto grau de violência.

Na última noite de exibições do 29º Cine PE, no centro do Recife, Leandra Leal foi homenageada com o Calunga de Ouro em celebração à sua carreira. O troféu foi entregue por Walter Carvalho, grande diretor e fotógrafo do cinema brasileiro, de forma confusa.