Filme sobre Cacá Diegues emociona Cannes no dia do seu aniversário

Familiares e equipe do filme "Para Vigo Me Voy!" se emocionam após exibição no 78º Festival de Cinema de Cannes - 19.05.25 / Crédito: Arthur Gadelha

“Era o sonho da gente que ele tivesse aqui assistindo ao filme, nesse festival do qual ele foi tão parceiro, no dia que ele completaria 85 anos”, comenta Lírio Ferreira, um dos diretores de “Para Vigo Me Voy!”. O documentário sobre a obra cinematográfica de Cacá Diegues estreou nesta segunda-feira, 19, na programação do Cannes Classics. Cineasta crucial para a fundação intelectual e narrativa do cinema brasileiro, Carlos José Fontes Diegues, Cacá, teve uma carreira imensa e recheada de camadas ao longo da vida. Membros da equipe do filme e do próprio festival estavam contando com a sua presença em Cannes neste ano para uma exibição no dia do seu próprio aniversário, 19 de maio, mas o cineasta morreu em fevereiro de 2025.

Ao fim da sessão, familiares presentes se abraçaram emocionados sob os gritos de "Viva Cacá" que se repetiam da plateia. A exibição teve um carinho especial porque a história de Cacá faz parte de grande parte do Festival de Cannes. Concorreu três vezes a Palma de Ouro com 'Bye Bye Brasil' (1980), 'Quilombo' (1984) e 'Um Trem para as Estrelas' (1987). Em 2018, 'O Grande Circo Místico' foi exibido em sessão especial fora de competição. "Tivemos esse grande presente que foi estar com ele na última diária de 'Deus é Brasileiro 2', poder fazer essa festa com os amigos e poder entrevistá-lo. Ele estava frágil, mas muito lúcido, e muito feliz de poder dividir a vida do cinema dele com a gente", resumiu a diretora Karen Harley sobre o processo de construção do filme.