‘O Melhor Amigo', de Allan Deberton, faz Aracati dançar com Hollywood

Após o grande sucesso de “Pacarrete” (2019), grande vencedor do 47º Festival de Gramado, Allan Deberton parte do sertão para a praia num resgate nostálgico da sua carreira. Mesmo que seja uma nova versão do seu curta homônimo, estrelado por Jesuíta Barbosa em 2013, o filme “O Melhor Amigo” toma para si uma identidade própria na construção de um musical plastificado com canções polidas e danças coreografadas.

Na trama, Lucas (Vinicius Teixeira) viaja para Canoa Quebrada, em Aracati, para superar uma crise no seu relacionamento. Como numa fábula, lá ele encontra uma das suas paixões do passado: Felipe, motorista de buggy pela manhã e dançarino sedutor à noite.