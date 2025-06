Cine Ceará 2025 abre inscrições para mostras competitivas

Edição de 2025 do Cine Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro; festival está com inscrições abertas para mostras competitivas

Este ano, um dos principais e mais longevos festivais de cinema do Brasil chega à sua 35ª edição. Com exibições de filmes, lançamentos, homenagens, ações formativas e atividades para a sociedade, o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema de 2025 ocorre entre os dias 20 a 26 de setembro .

Realizado em Fortaleza, as inscrições para as categorias: Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, Competitiva Brasileira de Curta-metragem e Mostra Olhar do Ceará, estão abertas a partir desta segunda-feira, 2, até o dia 15 de julho.

Na ocasião, produções inéditas e que possuam ações de inclusão social ganham prioridade entre a curadoria. Conforme o regulamento das mostras do Cine Ceará, será reservado, no mínimo, a participação de 30% para mulheres diretoras nas três categorias.

Conheça as mostras competitivas do Cine Ceará 2025

Aberta para produções da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha, a disputa na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem reúne longas dos gêneros de animação, ficção, documentário ou híbrido, concluídos a partir de 2024 e com duração mínima de 60 minutos.