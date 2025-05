‘O Agente Secreto’ faz Cannes mergulhar em Pernambuco com thriller político

Na busca pela Palma de Ouro do 78º Festival de Cannes, Kleber Mendonça Filho cria drama denso com ação, suspense e até viagem no tempo / Crédito: ANTONIN THULLIER/AFP

Na tarde desse domingo, 18, o Brasil voltou ao centro da discussão de um jeito muito nosso. Na entrada da equipe do filme “O Agente Secreto” pelo tapete vermelho da Grand Theatre Lumiére, a maior sala do Festival de Cannes, um grupo de frevo se apresentou com fervor para as câmeras do mundo inteiro. Reforçando uma grande sinergia no nordeste brasileiro, o momento até rima com a festa que o elenco de “Motel Destino” fez no ano passado, quando Iago Xavier também dançou no mesmo tapete. LEIA TAMBÉM | 'O Agente Secreto' é ovacionado em Cannes

Nas conversas de corredores, filas e salas, a sensação era de que "ainda não tínhamos assistido à Palma", em referência a Palma de Ouro, grande prêmio do festival francês. Ao fim da sessão de "O Agente Secreto", reações animadas surgiram pela imprensa destacando o vigor de uma obra que consegue ser atraente mesmo com um recorte tão regional. Situada no Recife dos anos 1970, o filme mergulha de forma profunda num passado reconstruído de forma sublime. Kleber Mendonça Filho e 'O Agente Secreto' Ao contrário dos filmes de época imóveis e moderados, Kleber foge dos porta-retratos para fazer os cenários nunca soarem apenas como planos de fundo – sequências como a da perseguição frenética no meio da feira ou a da camuflagem em meio ao carnaval de rua, são exemplos elétricos desse tom. ARTHUR GADELHA | Confira mais notícias e críticas de cinema

Na estética da narrativa surpreende que este não esteja tão atrelado à dramaturgia das obras anteriores do diretor. Longe do barulho de ‘Bacurau’, da jornada egóica de ‘Aquarius’ e da frieza de ‘O Som ao Redor’, este prefere criar tensões a vozes baixas e imerso numa teia muito mais ampla de personagens. Embora Wagner Moura lidere o elenco, a trama renuncia à sua onipresença para soar natural aquele grupo de “refugiados” que criam um laço de apoio. Estrela de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura celebrou a oportunidade de estrear em Cannes Crédito: Laura Castor/Divulgação Alice Carvalho, Isabél Zuaa e Robério Diogenes, principalmente, são as grandes revelações em cena – no caso de Robério, como um delegado cearense, há até um humor peculiar. “Você tem cara de policial”, comenta rindo para um novo funcionário da repartição. Àquela altura, ele ainda não desconfia que Marcelo, na verdade, é Armando, um pesquisador perseguido por forças político-econômicas que está tentando fugir do Brasil em plena ditadura militar.