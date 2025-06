Cine PE: filmes sobre amor e violência marcam abertura do festival

Cena do filme A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muyalert / Crédito: Reprodução

“Acho que a gente quer ver os filmes”, brincou Margareth Menezes no meio do seu discurso. Nesta segunda-feira, 9 de junho, a abertura do 29º Cine PE testou o limite da sua audiência após quase duas horas de atraso, longos discursos e uma série de problemas técnicos com o projetor e a ordem do cerimonial. Apesar disso, a escolha áspera da curadoria deu uma gravidade pouco usual, e por isso interessante, para o começo de um festival.

"Violência contra a mulher" foi o tema central de quase todos os filmes exibidos: "Esconde-Esconde" (PE), de Vitória Vasconcellos, "Liberdade Sem Conduta" (RN) e o aguardado "A Melhor Mãe do Mundo" (SP), de Anna Muylaert, exibido em fevereiro no 75º Festival de Berlim, fazendo sua estreia nacional na capital pernambucana. RELACIONADO | Estudantes cearenses são selecionadas para ir para Cannes após pódio no PerifaLions Estrelado por Shirley Cruz, Seu Jorge e Luedji Luna, a trama gira em torno de Gal, catadora de lixo que foge com os filhos para escapar de um relacionamento abusivo. S em moradia e autonomia financeira, ela embarca numa jornada perigosa enquanto tenta proteger a inocência das crianças, fazendo-as acreditar que estão numa aventura. "A gente vai dormir na rua?", pergunta um deles. Ela responde em tom alegre: "Não… A gente vai acampar!".

O elenco infantil, aliás, é um grande destaque. Benin Ayo e Rihanna Barbosa incorporam essa dupla à margem dos sonhos de forma muito natural, com humor e firmeza. Numa sinergia surpreendente com o elenco, eles são um elo essencial entre fantasia e realidade que dão força vital ao drama. O filme chega aos cinemas no dia 7 de agosto. O amor como ponto central Já “Eu Preciso Dizer Que Te Amo” (PE), com direção coletiva de Marlom Meirelles e estudantes da rede pública do Jaboatão dos Guararapes, foi exibido fora de competição. “Depois de um longo debate, os alunos decidiram que queriam falar de amor. A comunidade tem muitos problemas, mas também tem amor”, comentou a professora Fátima Couto. Arrancando risos e emoções, o documentário reuniu uma série de depoentes com relatos sobre a paixão. “O amor tem que ser brega mesmo”, disse uma das alunas no palco.